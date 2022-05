Ces 10 photos géniales vont vous donner envie de participer aux Comedy Wildlife Photography Awards

Vous aimez les animaux et les photos décalées ? Alors celles du Comedy Wildlife Photography Awards risquent de fortement vous plaire ! En effet, il s’agit très probablement du concours de photographie le plus drôle du monde.

Crédit : Rick Beldegreen - Shayne McGuire

Cofondés en 2015 par les photographes professionnels Paul Joynson Hicks et Tom Sullam sur la base de leur passion pour la faune et de leurs décennies d'expérience de vie et de travail en Afrique de l'Est, les Comedy Wildlife Photography Awards se concentrent sur le côté plus léger de la photographie animalière pour aider à promouvoir la conservation par l'humour.

La participation au concours est gratuite et ouverte à tous, que vous soyez novices, amateurs ou professionnels dans le domaine de la photographie animalière. Le seul critère est l’envie de célébrer l'humour du monde naturel tout en soulignant la nécessité de le protéger. Les participants peuvent présenter jusqu'à 10 images dans six catégories : Créatures de l'air, Créatures de la terre, Catégorie sous-marine, Catégorie vidéo, Catégorie junior et Catégorie portfolio. La date de clôture des inscriptions est le 1er septembre 2022. Le prix principal est un safari dans le Maasai Mara au Kenya.

Les animaux et l’humour au service de la nature

Chaque année, le concours soutient une association dont l’objectif est de sauvegarder l’environnement. En 2022, il collabore avec le Whitley Fund for Nature (WFN), une organisation caritative britannique qui aide les responsables de la conservation travaillant dans leur pays d'origine. En 29 ans, elle a canalisé 22 millions d’euros vers plus de 200 défenseurs de la nature à travers pas moins de 80 pays.

Pour lancer l’ouverture des inscriptions et montrer l’exemple, les organisateurs ont partagé 10 photos particulièrement drôles. Les voici :

Crédit : Anne Lindner

Crédit : Fija Mills Noordwijk

Crédit : Greg Harvey

Crédit : Hrithik Singh Gorakhpur

Crédit : Hunpin Tech

Crédit : Jennifer Beck Lyndhurst

Crédit : Nicolas Reusens

Crédit : Rick Beldegreen

Crédit : Shayne McGuire