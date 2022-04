German Society for Nature Photographer : voici les clichés récompensés lors du prestigieux concours photo

Un jeune photographe animalier s'est hissé au sommet de la compétition et a remporté le titre de photographe de nature de l'année lors de la compétition annuelle de la German Society for Nature Photographer. Thomas Hempelmann n'a que 23 ans, mais il a déjà prouvé qu'il était un talent brut dans le monde de la photographie. Son image d'un faucon crécerelle mâle perché sur une branche remplie de fleurs a battu 6 400 autres photos pour remporter la victoire.

Crédit : Heinz Buls / Thomas Hempelmann

Le prix du photographe de nature de l'année, remis par l’organisation Gesellschaft für Naturfotografie (comprenez « Société allemande de photographie de la nature ») est un concours annuel pour les 400 membres de la société, issus de 11 pays. À travers plusieurs catégories qui célèbrent tous les aspects de la nature, les photographes démontrent leur talent exceptionnel. Des lieux exotiques du Kenya aux forêts d'Allemagne, les images montrent qu'il est possible de prendre des photos extraordinaires peu importe où l’on se trouve dans le monde.

D’ailleurs, l'histoire derrière la photo gagnante de Thomas Hempelmann en est un parfait exemple. Alors qu’il rentrait chez lui après un voyage photographique banal, il s'est arrêté pour photographier un oiseau de proie sur un lampadaire. « Lorsque la crécerelle s'est élevée puis s'est installée entre les fleurs blanches que j'avais déjà repérées du coin de l'œil, mon cœur s'est mis à battre plus vite car j'avais déjà imaginé une telle situation à de nombreuses reprises. Alors que je me demandais encore si je devais dézoomer pour voir davantage l'arbre dans la photo, il était déjà reparti. Au final, ces quelques secondes ont fait ma journée » a expliqué le photographe allemand.

Des photos lauréates absolument sublimes

Les autres gagnants de la catégorie sont tout aussi impressionnants. La photo de fougères de Felix Wesch ressemble à une peinture à l'huile et l'image d'une vague figée dans le temps de Radomir Jakubowski est un chef-d'œuvre digne des plus grandes sculptures. Parmi les autres images remarquables, on peut notamment citer le portrait d'un hêtre par Stefan Imig. Le photographe a remporté le prix spécial de cette année, qui célèbre le hêtre, l'une des espèces d'arbres les plus importantes sur le plan écologique en Allemagne.

Voici quelques-unes des plus belles photos du concours :

Photo lauréate du Grand Prix du jury

Crédit : Thomas Hempelmann

Photo récompensée dans la catégorie « Mammifères »

Crédit : Jose Fragozo

Photo récompensée dans la catégorie « Plantes et champignons »

Crédit : Felix Wesch

Photo récompensée dans la catégorie « Autres animaux »

Crédit : Heinz Buls

Photo récompensée dans la catégorie « Studio de la nature »

Crédit : Radomir Jakubowski

Photo récompensée dans la catégorie « Paysages »

Crédit : Steffen Jung

D'autres photos retenues pas le jury :

Crédit : Christian-Dietrich Morawitz

Crédit : Karsten Mosebach

Crédit : Celia Kujala

Crédit : Frauke Fuck

Crédit : Stefan Wagner

Crédit : Stefan Imig