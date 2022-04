Ces 15 photos de lapins vont vous faire fondre à coup sûr

Vous adorez les lapins ? Alors quoi de mieux pour vous que prendre le temps d’admirer les plus photos les plus mignonnes de ces petites boules de poils ? Justement, aujourd’hui, nous vous proposons une sélection des clichés de lapins les plus craquants.

Crédit : mareiah18 - imgur

À voir aussi

Quand on pense aux animaux de compagnie qui nous entourent dans nos foyers, on pense souvent aux chiens et aux chats mais pas forcément directement à nos amis les lapins. Pourtant, en France, depuis quelques années, le lapin est devenu le troisième animal de compagnie, juste derrière le chat et le chien. Qu'est-ce qui explique cet engouement ? Le lapin est doué d'une réelle intelligence et chacun a sa propre personnalité, des qualités qui permettent à leurs maîtres de nouer une réelle relation avec eux.

Le lapin, un animal particulièrement craquant

Au-delà de son intelligence et de sa façon d’être très douce, le lapin est a trouvé son public parmi nos concitoyens en grande partie grâce à sa beauté et à son apparence très mignonne. En effet, qui n’a jamais eu envie d’en prendre un dans ces bras pour le couvrir de bisous tant il était à croquer ? Ceux qui répondront par la négative sont sans doute des menteurs. Bref, les lapins en général, et surtout les bébés, sont vraiment très craquants.

Voici les photos de lapins les plus mignonnes que vous verrez aujourd’hui :

1.

Crédit : NagisaXTomoya

2.

Crédit : jorion

3.

Crédit : mareiah18

4.

Crédit : clifwith1f

5.

Crédit : imgur

6.

Crédit : Desiree Lowens

7.

Crédit : reddit

8.

Crédit : Joyce Shiyun Liu

9.

Crédit : Anthony Flower

10.

Crédit : meccajojo

11.

Crédit : imgur

12.

Crédit : Octopuss Seven Two

13.

Crédit : bhupifxartist

14.

Crédit : arefin03

15.

Crédit : reddit