Attention, si vous donnez ces aliments à votre chat, vous pourriez le tuer

Certains aliments que nous consommons régulièrement sont toxiques pour les chats et peuvent entraîner des problèmes graves, voire mortels. Voici comment protéger vos félins.

Nous consommons régulièrement de la nourriture bonne pour notre santé, mais qui peut être dangereuse pour nos animaux de compagnie, comme les chats. Si les félins consomment certains aliments de notre vie quotidienne, ils pourraient souffrir de graves problèmes de santé qui pourraient s’avérer mortels.

Ainsi, il convient de ne jamais leur donner cette nourriture et de la laisser hors de portée. Voici tous les aliments à bannir pour protéger les chats.

Le chocolat

Si nous sommes nombreux à raffoler du chocolat, ce dernier est hautement toxique pour les chats. Ce véritable poison contient de la théobromine, une substance qui peut provoquer des problèmes cardiaques, des tremblements musculaires, des convulsions et la mort du chat. Ainsi, il est recommandé de garder le chocolat hors de portée de votre félin et de ne jamais lui en donner, même en petite quantité.

Le poisson cru

Les chats adorent manger du poisson mais attention : celui-ci doit être cuit car le poisson cru est très dangereux pour la santé des chats. Il peut contenir des bactéries, des parasites ou des enzymes qui peuvent causer des troubles digestifs. Certains poissons, comme le saumon ou le thon, peuvent également contenir des taux élevés de mercure et s’avérer dangereux pour les chats. Si vous voulez donner du poisson à votre animal de compagnie, assurez-vous qu’il a bien été cuit au préalable.

Le lait

Contrairement aux idées reçues, le lait est toxique pour les chats. La plupart des félins sont intolérants au lactose et ne peuvent pas digérer le sucre présent dans le lait. S’ils en boivent, ils peuvent souffrir de problèmes digestifs comme des diarrhées et des vomissements. Pour hydrater votre chat, optez plutôt pour de l’eau fraîche et laissez le lait hors de portée.

L’oignon et l’ail

Ces condiments sont dangereux pour les chats car ils contiennent des thiosulfates qui détruisent les globules rouges des félins. Une consommation excessive d’oignon et d’ail peut provoquer une anémie mortelle chez le chat. Pour cette raison, abstenez-vous de lui donner de la viande qui a été cuisinée avec des condiments.

L’alcool

Cela semble évident mais il convient de le rappeler : l’alcool est toxique pour les chats et peut entraîner une grave intoxication, même une faible quantité. L’alcool peut provoquer des vomissements, une désorientation, des problèmes respiratoires, une lésion du foie et la mort du chat. Ne donnez jamais d’alcool à votre animal de compagnie et gardez toutes les boissons alcoolisées à distance.

La tomate, les oeufs et les pommes de terre crus

Ces aliments font partie des solanacées et contiennent de la solanine, toxique pour les chats. Elle peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, des tremblements musculaires et des problèmes cardiaques. Veillez à bien cuire les tomates, oeufs et pommes de terre avant de les donner à votre chat. Retirez également la peau et les graines des tomates car elles peuvent être toxiques.

L’avocat

S’il est bon pour notre santé, l’avocat est dangereux pour celle des chats. Il contient de la persine, une substance toxique pour les animaux qui provoque des vomissements, des diarrhées, des difficultés respiratoires et une insuffisance cardiaque.

Les légumineuses

Les haricots et les pois sont dangereux pour la santé des chats qui auront de grosses difficultés à digérer ces aliments. Le système digestif des chats est différent de celui des humains et pour cette raison, ne donnez jamais de légumineuses ou de choux à votre félin.

Les raisins

Les raisins et raisins secs sont une menace pour les reins de votre chat, qui pourrait souffrir de graves problèmes rénaux s’il en consommait, même en faible quantité. Un chat qui mange des raisins pourrait voir sa production d’urine diminuer, être en léthargie et souffrir d’une perte d’appétit.

Les os

Donner des os de viande à votre chat est une mauvaise idée car les os peuvent être pointus et tranchants et blesser votre animal. Avalés, ils pourraient se coincer dans la gorge des chats et endommager leurs parois intestinales. Si tel est le cas, le chat pourrait souffrir de blessures douloureuses et avoir du mal à avaler, à manger et à boire.