Ces 5 bienfaits méconnus des chiens et chats sur la santé

Vous l’ignorez peut-être, mais la présence d’une boule de poils au sein d’une famille aide à vivre beaucoup mieux. Explications.

Les études scientifiques sont unanimes : le fait de posséder un chien ou un chat est bon pour la santé. En effet, nos compagnons à quatre pattes contribuent grandement à notre bonheur.

Mais ce n’est pas tout ! La présence d’une boule de poils à la maison pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Sans plus tarder, découvrez les cinq bienfaits méconnus des chiens et chats.

La présence d’un chat ou d’un chien améliore la santé mentale

Ce n’est un secret pour personnes : les chiens et les chats peuvent être une grande source de réconfort pour leurs propriétaires, et plus particulièrement pour les personnes vivant seules. En effet, la présence de ces animaux procure de la joie et améliore le bien-être.

La présence d’un chat ou d’un chien améliore la condition physique

Les chats et les chiens ont besoin de se dépenser au quotidien pour rester en bonne santé. Pour ce faire, leurs maîtres doivent les promener ou jouer avec eux. Résultat : les propriétaires d’animaux ont une activité physique plus intense que les autres.

Selon une étude de l’Université de Liverpool, les personnes ayant un chien passent en moyenne 300 minutes par semaine à se promener avec lui, soit 200 minutes de plus que les personnes sans chien.

La présence d’un chat ou d’un chien réduit le risque des maladies cardiovasculaires

Selon de nombreuses études, le fait de posséder un animal de compagnie permettrait de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Enfin, nos amis les bêtes réduisent aussi le niveau de stress et d’anxiété chez leurs propriétaires.

La présence d’un chat ou d’un chien aide les enfants à maîtriser leurs émotions

Une étude scientifique datant des années 90 affirme que les enfants qui ont grandi dans une famille ayant un animal de compagnie possèdent de meilleures compétences sociales et émotionnelles. Une autre étude confirme qu’un animal aide l’enfant à se responsabiliser.

La présence d’un chat ou d’un chien améliore le quotidien des personnes malades

Les chats et les chiens d’assistance améliorent la qualité de vie des personnes âgées, des personnes souffrant de handicaps physiques ou encore des personnes atteintes de maladies chroniques, comme le diabète. Ces animaux aident à apaiser leurs angoisses, ainsi que leurs sentiments de solitude et d’isolement.

