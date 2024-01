Voici à quoi pourraient ressembler les chiens dans 10 000 ans, selon des généticiens

À l'aide le d'IA, des généticiens ont modélisé l'évolution des races de chiens, imaginant à quoi pourraient bien ressembler ces dernières dans des milliers d'années.

Nous sommes très nombreux à nous demander comment l'espèce humaine évoluera dans les décennies et les siècles à venir.

Un sujet à la fois fascinant et frustrant car malgré toutes les hypothèses que l'on émet, aucun de nos contemporains ne sera en mesure de les vérifier. Si on a une idée à peu près claire quant aux changements que la terre subira à court et moyen terme, on est en revanche incapable de prévoir si les êtres humains seront en mesure de s'adapter à leur environnement modifié pour survivre dans un futur lointain.

Voici à quoi pourraient bien ressembler les chiens dans 10 000 ans

Qu'en est-il des autres espèces avec lesquelles on cohabite ? Savons-nous par exemple à quoi ressembleront les chiens dans des milliers d'années ?

Des généticiens ont tenté de répondre à cette question.

Travaillant pour le compte d'une société baptisée Basepaws - une entreprise américaine spécialisée dans les tests génétiques pour animaux de compagnie - ces scientifiques ont essayé d'imaginer les chiens du futur.

En basant leurs travaux sur leurs propres recherches, ces généticiens ont ainsi essayé d'imaginer comment les races canines d'aujourd'hui pouvaient évoluer. Ils ont également collaboré avec un vétérinaire du nom de Henry Ward, qui a développé des projections selon deux scénarios. Le premier suit les prédictions d'un réchauffement global de la planète, tandis que le second le début d'une nouvelle ère glaciaire.

À l'aide de l'intelligence artificielle, ils ont ensuite modélisé ces évolutions, comme on peut le voir sur les images suivantes.

Crédit photo : Basepaws

Crédit photo : Basepaws

Si l'on se réfère au premier scénario, on peut raisonnablement penser que l'augmentation des températures pourrait entraîner une pénurie de ressources, ce qui engendrerait un manque de nourriture pour les animaux de compagnie, lesquels perdraient ainsi du poids, selon Henry Ward. Leur silhouette pourrait donc s'amincir et les races naines seraient certainement les plus résistantes à ce changement.

Henry Ward émet également l'hypothèse que les peaux des chiens deviendraient plus foncées et dépourvues de pelage en cas de réchauffement. Si tel était le cas, il n'est pas impossible que les canidés deviennent peu à peu des animaux nocturnes, pour ne pas être trop exposés à la lumière du soleil. D'autre part dans le futur, les chiens pourraient posséder des oreilles plus grandes afin d'avoir des capacités olfactives plus développées pour chasser plus facilement dans l'obscurité, croit savoir le vétérinaire.

Dans le deuxième scénario envisagé, les chiens développeraient au contraire des fourrures plus épaisses et volumineuses pour ne pas souffrir du froid. Les races les plus massives pourraient ainsi survivre plus facilement que les autres, mais il est probable que leur apparence physique s'en trouve profondément modifiée avec par exemple un pelage plus touffu.