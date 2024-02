Ces gestes essentiels à connaître peuvent sauver la vie de votre chien ou votre chat

Tout comme il est important de connaître les gestes de premiers secours pour venir en aide à un humain, il existe des gestes qui sauvent pour les animaux de compagnie. Caroline Vidaud, toiletteuse, propose une formation pour apprendre à réagir en cas d’urgence.

Avoir un chat ou un chien implique de grandes responsabilités puisque vous devez le nourrir, lui donner de l’attention ainsi que tous les soins dont il a besoin. En plus de cela, vous devrez être présent pour lui à chaque instant, et ce même quand il est malade, ou en cas d’urgence.

Tout comme nous, nos animaux de compagnie peuvent être victimes de crises, d’étouffement, de malaises cardiaques ou de blessures. Dans ces cas d’urgence, il est important de savoir comment réagir. Pour cela, Caroline Vidaud, toiletteuse en Dordogne, propose une formation pour apprendre les gestes de premiers secours dédiés aux animaux. Des gestes indispensables à connaître, qui pourraient sauver la vie de votre animal de compagnie.

“Il faut savoir réagir car parfois, on se sent impuissant et on se retrouve paralysé”, explique Caroline Vidaud.

Crédit photo : Pet's Univers / Facebook

Sauver la vie d’un chien ou d’un chat

Pendant la formation, la toiletteuse détaille les différents gestes à adopter en cas d’urgence, comme le massage cardiaque sur un animal. Elle montre comment envelopper un chat dans une serviette pour le manipuler sans qu’il ne nous griffe. Caroline Vidaud explique également les bons gestes à adopter pour réanimer un animal, l’empêcher de s’étouffer ou en cas d’intoxication alimentaire, un scénario fréquent chez les chiens et les chats.

“On peut faire plus de mal que de bien en faisant vomir son chien. Un chien qui a déjà bu de la javel par exemple, il s’est déjà brûlé en l’ingurgitant, il peut avoir une double peine en la vomissant”, explique Caroline Vidaud.

Si la toiletteuse forme les personnes intéressées par petits groupes, elle rappelle que ces gestes de premiers secours ne doivent en aucun cas remplacer l’action d’un vétérinaire. Il s’agit de comportements à adopter en cas d’urgence jusqu’à l'intervention du professionnel.