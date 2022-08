Ces trois chats voyagent dans le monde entier avec leur maître et deviennent des stars du Web

Avis à ceux qui pensent que tous les chats sont sédentaires, détrompez-vous !

La preuve, avec ce trio original qui voyage à travers le monde.

Des chats voyageurs

Propriétaires de trois chats, Dan et Olivia, ont décidé de voyager à travers le monde en compagnie de leurs animaux de compagnie. Aussi étonnant que cela puiss paraître, le couple a choisi de se rendre à New York avec Sponge Cake, Moka et Donut. Un voyage hors-norme que le duo a choisi de partager sur la Toile. Résultat : via le compte @spongecake_thescottishfold, le couple partage des vidéos insolites de leur voyage avec leurs trois chats.

Sur ces vidéos, on découvre les chats en laisse, sur le dos de leur maître mais également en train de prendre la pose dans des lieux inédits, comme Central Park, Times Square ou encore Venise et Milan en Italie ou même Paris. Oui, vous avez bien lu. Interrogé par le New York Post, le couple a raconté : “Nous avions prévu quelques expéditions et nous voulions les emmener avec nous. C'était difficile de ne pas être avec eux parce que nous les considérons comme notre famille”

Des chats habitués aux avions

Et pour ceux qui se demanderaient comment voyage cette famille étonnante, ils prennent tout simplement l’avion et les chats semblent s’y habituer : “Ils dorment quasiment tout le temps durant le vol. Ils sont tous détendus et silencieux. Parfois, les autres passagers ne réalisent même pas que nous avons 3 chats avec nous”, a raconté Dan. Parmi leurs plus beaux voyages avec leurs félins, le couple a élu Paris : “Nous les avons déposés dans des rues pavées et ils sont partis, explorant toutes les vitrines jusqu'à ce qu'ils décident de s'arrêter dans une pâtisserie.” Vous vous en doutez, très rapidement, ces vidéos sont devenues virales sur la Toile. Et le couple compte désormais plus de 340 000 abonnés sur Instagram.

Il faut avouer que l’on ne se lasse pas de ces vidéos inédites qui font du bien au moral.