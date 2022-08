Après avoir échappé de peu à la mort, ce chat devient un véritable aventurier

Retrouvé il y a plusieurs années en Angleterre dans un piteux état, ce chat prénommé Ragnar est devenu un véritable aventurier. Zoom.

Une incroyable histoire. Alors qu’il a été sauvé par Sarah Harrison, 40 ans, il y a un an et demi, ce petit chat prénommé Ragnar a pris une belle revanche sur sa vie. Comme le rapporte le site Woopets, le chat était arrivé il y a plusieurs mois en insuffisance pondérale à cause de problèmes digestifs au refuge animalier Eden Animal Rescue. Sarah Harrison a raconté : “À l'époque, nous n'avions pas de place au sauvetage, alors mon ami Alex m'a demandé si je pouvais le garder à la maison pour la nuit et je ne l’ai jamais ramené”. Elle a ajouté : “Il était déprimé au début, mais il a vraiment retrouvé la joie de vivre dans notre foyer. Cependant, il n'est pas comme les autres chats. Il a un comportement très inhabituel.”

À voir aussi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @ragnarinthelakedistrict

Un chat aventurier

Ce chat prénommé Ragnar semble être passionné par l’aventure et n’a pas peur de prendre des risques pour s’amuser. “J'ai remarqué qu'il aimait entrer dans sa caisse de transport, alors je l'emmenais faire de courts trajets. Il adorait sortir ! je lui ai donc acheté une laisse et un harnais”, raconte la propriétaire de l’animal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @ragnarinthelakedistrict

Depuis, Ragnar prend la pose lors de ses balades dans la nature et fait fureur sur la Toile. “C'est un super petit personnage et il est de bonne compagnie. Il adore les gens. S'il voit quelqu'un marcher vers moi, il ira directement vers eux. Il est vraiment unique en son genre”, a confié sa propriétaire. Une chose est sûre, le petit Ragnar a bien l'intention de profiter de la vie.