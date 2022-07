Ce chat héroïque a sauvé sa maîtresse et son enfant d'un incendie

Le 28 juin dernier, un incendie s’est déclaré dans une résidence en Espagne. Grâce à un chat héroïque, une mère de famille et son enfant ont survécu. Explications.

Une magnifique histoire. Alors qu’un incendie s’était déclaré dans l’appartement d’une résidence en Espagne le 28 juin dernier, un chat a volé au secours de sa maîtresse et de son fils.



crédit : Monica/IDEAL

Un chat sauveteur

Comme le rapporte le site Woopets, les flammes ont d’abord débuté dans la cuisine, alors que la maîtresse de la maison Monica prenait sa douche et que son fils était dans sa chambre. Ne se rendant compte de rien, le chat de la propriétaire, prénommé Max, a miaulé de toutes ses forces derrière la porte de la salle de bain. Son but ? Prévenir sa maîtresse.

Au bout de quelques minutes, Monica interpellée par les miaulements de son chat a ouvert la porte et a aperçu les flammes : “Lorsqu’elle a ouvert la porte, la fumée saturait complètement l’air de l’appartement”, a raconté une amie de Monica au média IDEAL.

Crédit : Unsplash

Max, le chat, transporté d’urgence à la clinique vétérinaire

Heureusement, Monica et son fils ont très vite pu quitter les lieux. Bémol, Max quant à lui s’était réfugié dans une autre pièce. Les pompiers ont finalement retrouvé le chat inconscient sur les lieux de l’incendie. Emmené d’urgence chez le vétérinaire, il a été placé sous oxygène. Max est revenu à lui quelques heures plus tard. Il est désormais en parfaite santé. En attendant d'obtenir un nouveau logement, Monica et son fils sont logés chez une amie. Seul problème : son chat Max ne s’entend pas bien avec les chiens de son amie. Monica a donc demandé l’aide de sa communauté pour le recueillir quelque temps : “Max est bon, aimant et ne dérangera pas”. On veut bien la croire !

Crédit : Unsplash