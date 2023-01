10 astuces faciles pour un piège à guêpes maison

Des guêpes viennent vous déranger lors de vos repas en terrasse ou dans le jardin? Découvrez 10 astuces faciles pour un piège à guêpes fait maison.

Piège à guêpes : 10 astuces pour en fabriquer un à moindre coût

Un wast trap, piège à guêpes et frelons suspendu dans le jardin Crédit : Istock

Omnivores,les guêpes sont attirées aussi bien par la viande que par les aliments et les boissons sucrés. Lors des beaux jours de printemps, elles n’hésitent pas à se poser sur les assiettes ou les repas. Elles apprécient également les fruits mûrs du verger, et peuvent faire des ravages dans les plantations, sans oublier les risques qu’elles représentent pour les humains. Comme les mouches, les guêpes deviennent rapidement envahissantes si elles fréquentent en nombre les zones de vie extérieures, dérangeant par la même occasion les moments conviviaux passés dans le jardin ou sur le balcon. Dans ces cas, il est nécessaire d’agir et d’adopter les bons réflexes, d’autant plus si vous constatez la présence d’un nid de guêpes dans un arbre. En effet, les guêpes et les frelons peuvent infliger des piqûres douloureuses, en particulier si elles se sentent en danger. Pour en finir avec les assauts répétés des guêpes, mais sans supprimer les abeilles, il existe des moyens naturels ainsi que des astuces permettant de les piéger. Pour la plupart d’entre eux, ces pièges ne peuvent naturellement pas venir à bout de toute une colonie ni déloger la reine, mais ils se révèlent efficaces pour attraper les individus qui s’aventurent dans votre jardin. Certains pièges et produits sont particulièrement efficaces pour piéger les reines. En effet, si la reine est éliminée, la colonie ne pourra pas s’agrandir. Pensez à ne pas disposer le piège à guêpes près des ruches d’abeilles pour assurer la protection de cette espèce.

Voici 10 astuces faciles à découvrir pour fabriquer un piège à guêpes maison et éloigner les frelons et les guêpes. Il vous suffit de quelques bouteilles et d’un appât. Grâce à elles, vous économiserez le prix d’achat d’un piège à guêpes dédié «wast trap» ou d’un produit répulsif. Vous pourrez même éliminer d’autres insectes nuisibles tout en assurant la protection des abeilles qui viennent vous rendre visite depuis leur ruche.

Le piège sous forme de bouteille inversée

Images montrant la fabrication d’un wast trap ou piège à guêpesen bouteille inversée Crédit : Istock

La bouteille inversée est la version de piège à guêpes et à frelon fait main la plus connue. C’est celle qui a reçu le plus d’avis favorables pour sa simplicité. Pour la fabriquer, voici comment procéder :

À l’aide d’un cutter, coupez une bouteille d’eau minérale à 15 cm du goulot, après avoir enlevé le bouchon ; Versez un attractif liquide dans la partie inférieure, tel que de la bière, du jus de fruits, du sirop ou à défaut, toute autre boisson sucrée et parfumée. Si des abeilles font partie des insectes qui fréquentent votre jardin, vous pouvez placer un morceau de poisson ou de viande au fond de la bouteille, car ces appâts n’attirent pas les butineuses ; Placez ensuite la partie comportant le goulot dans la partie inférieure de manière à créer un entonnoir ; Versez une petite quantité d’eau pour que les aliments ne se dessèchent pas ; Si vous souhaitez suspendre le «wast trap» dans un arbre, créez deux petits trous à l’aide d’un bout de métal pointu chauffé, puis faites passer une ficelle à l’intérieur.

Le piège à guêpes sous forme de bouteille avec fenêtres

Wasp trap bouteille d’eau minérale suspendue, avec des ouvertures sur les côtés Crédit :Istock

Cette version de piège à guêpes consiste également à utiliser une bouteille d’eau minérale en plastique, à la différence qu’elle n’est pas coupée en 2.

Prenez une bouteille vide, fermez-la avec son bouchon.

Créez des ouvertures rectangulaires sur 2 ou 3 côtés, au niveau du tiers supérieur de la bouteille. Ne coupez pas entièrement les rectangles, de manière à créer un auvent pour chaque fenêtre. Comme pour le piège précédent, placez un attractif liquide ou un appât (morceau de viande ou poisson) à l’intérieur de la bouteille pour attirer les guêpes. Pour que le dispositif soit plus efficace, choisissez un bouchon de couleur jaune, orange ou fluo, ou alors recouvrez-le avec un adhésif de couleur fluo. Les guêpes et frelons sont particulièrement attirés par ces coloris.

Suspendre un faux nid qui servira de leurre

Nid de guêpes Crédit :Istock

Un autre moyen d’éliminer les guêpes sans utiliser un piège consiste à placer un faux nid près de la terrasse ou dans le jardin. Les guêpes pourront être dissuadées de s’approcher de cette zone déjà prise par une «colonie étrangère». Pour fabriquer le leurre, rien de plus simple :

Il vous faut comme ingrédients: de la farine, du sucre, de l’eau, du papier journal, du papier kraft de récupération ;

Le matériel: un ballon à gonfler, une casserole, un fouet.

Voici les étapes pour fabriquer le nid :

Dans la casserole, versez un petit verre d’eau, 1 cuillère à café de sucre en poudre et 3 cuillères à soupe de farine ; Placez la casserole sur feux doux puis remuez, ajoutez un peu d’eau petit à petit jusqu’à ce que la colle ressemble à une sauce blanche ; Laissez la colle refroidir ; Gonflez le ballon ; Une fois la colle refroidie, plongez-y des lanières de papier journal ; Collez ces lanières sur le ballon jusqu’à ce qu’il soit totalement recouvert. Créez plusieurs couches, puis finissez avec une dernière couche à base de papier kraft ; Une fois le faux nid séché, il ne vous reste plus qu’à le mettre en place, près de votre zone de vie, idéalement suspendu dans les arbres.

Utiliser du café pour dissuader les guêpes de venir

Café frais torréfié pour éloigner naturellement les guêpes Crédit :Istock

C’est connu, les guêpes et les frelons asiatiques n’aiment pas l’odeur du café. Optez pour ces solutions naturelles en lieu et place d’un piège dédié. Dans un petit contenant métallique, versez du café moulu encore frais (non utilisé) et faites-le brûler sur un petit feu à gaz transportable. L’odeur produite fera fuir rapidement les insectes indésirables. Pour qu’ils restent loin de votre zone de vie, recommencez l’opération régulièrement.

Planter des tomates dans le jardin ou sur la terrasse

Des plants de tomates dans le jardin Crédit : Istock

Les plants de tomates sont également réputés comme étant des répulsifs naturels pour les frelons, les guêpes et les autres insectes nuisibles comme les moustiques. Pour assurer votre tranquillité lors de vos moments de détente et de convivialité en terrasse ou dans le jardin, plantez quelques pieds de tomates aux endroits stratégiques. Sur la terrasse, plantez les tomates dans des pots à fleurs. Si vous avez un verger dans lequel poussent des tomates, vous pouvez aussi en découper quelques branches, puis les placer sur la table de votre terrasse ou de votre jardin. Les guêpes ne s’approcheront pas de votre zone de détente.

Utiliser de l’encens pour éloigner les guêpes

L’encens, un répulsif naturel pour les guêpes Crédit :Istock

Au-delà de ses propriétés parfumantes et bienfaisantes, l’encens est aussi un répulsif efficace et peut remplacer un piège à guêpes.Les agrumes et la citronnelle sont deux arômes que les guêpes n’apprécient pas particulièrement. Pour une utilisation efficace, placez de l’encens près de votre table de jardin ou de terrasse pour éloigner les frelons et les guêpes. Pensez à en disposer plusieurs à des endroits différents pour plus d’efficacité.

Repousser les guêpes et frelons avec des

Des clous de girofle et du citron pour repousser les guêpes Crédit : Istock

Prenez des clous de girofle, écrasez-les grossièrement, et placez-les dans de petits contenants à différents endroits, autour de votre table de jardin ou sur la terrasse. L’odeur du girofle tiendra les guêpes et les autres insectes nuisibles à l’écart de votre zone de vie. Cette astuce se révèle efficace comme répulsif à guêpes.

Les huiles essentielles comme répulsif pour les guêpes

Huile essentielle de lavande, efficace pour repousser les frelons et les guêpes Crédit : Istock

Les huiles essentielles sont utiles au quotidien pour procurer bien-être et santé, mais pas que. Elles sont également d’excellents répulsifs pour les guêpes. Vous pouvez utiliser de l’huile essentielle de lavande, de citronnelle ou encore de lavandin. Si vous disposez d’un diffuseur d’huile essentielle, versez une dizaine de gouttes dans le réservoir d’eau, puis allumez le diffuseur. Il est également possible de verser 10 cl d’eau dans un petit pulvérisateur, et d’y ajouter ensuite 10 gouttes d’huile essentielle. Pulvérisez le mélange dans tous les sens pour dissuader les guêpes de fréquenter la zone.

Repousser les guêpes avec des fleurs sauvages

Les fleurs sauvages, autres répulsifs à guêpes Crédit : Istock

Les guêpes sont particulièrement attirées par certaines variétés de fleurs sauvages. C’est le cas de la sauge, du tournesol ou du cosmos. Pour tenir les guêpes à l’écart de votre terrasse ou de votre table de jardin, plantez ces fleurs sauvages dans un endroit éloigné de votre zone de détente. Les guêpes ne s’approcheront pas de vous, mais seront plutôt attirées par les fleurs.

L’oignon ou l’ail pour tenir les guêpes à l’écart

De l’ail pour repousser les guêpes et autres insectes nuisibles Crédit : Istock

L’odeur de l’ail ou de l’oignon fait fuir les guêpes, mais aussi les autres insectes nuisibles comme les frelons. Si vous faites un barbecue dans le jardin, épluchez de l’ail ou de l’oignon, puis faites-les griller avec vos poissons, viandes ou légumes. Les guêpes étant friandes d’odeur de viande, disposez l’ail grillé près de vos grillades pour les dissuader de s’en approcher. Vous éviterez l’achat d’un piège dédié tout en repoussant ces insectes.