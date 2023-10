Voici pourquoi vous devriez mettre du papier aluminium dans votre congélateur

Le papier aluminium a plusieurs fonctions dans notre cuisine, mais savez-vous qu’il peut servir dans l’entretien de votre congélateur ? Voici comment l’utiliser.

Le papier aluminium est un élément indispensable dans notre cuisine. Il est généralement utilisé pour emballer des aliments et prolonger leur durée de conservation, mais il est également utile dans certaines techniques de cuisson.

En plus de cela, vous pouvez utiliser du papier aluminium pour nettoyer votre argenterie. Il suffit de placer une feuille de papier aluminium au fond d’un saladier en verre rempli d’eau chaude. Ajoutez du gros sel par-dessus et plongez votre argenterie dans le mélange pour qu’elle retrouve toute sa brillance. Dans un tout autre domaine, le papier aluminium peut aussi servir pour accélérer le processus de repassage. Il suffit d’enlever la housse de votre planche à repasser et de la recouvrir de papier aluminium. Ainsi, vous repasserez vos vêtements plus efficacement.

De l’aluminium dans le congélateur

En plus de toutes ces astuces, le papier aluminium peut être utilisé dans l’entretien du congélateur afin de lutter contre le givre. Cette formation de glace s’accumule progressivement dans un congélateur et peut finir par déborder ou réduire l’espace disponible dans l’appareil. Le givre peut également altérer les aliments en les recouvrant d'une couche blanche.

Crédit photo : iStock

Afin de limiter l’apparition de givre dans votre congélateur, pensez à l’aluminium. Commencez par vider complètement votre appareil puis mettez-le en veille et débranchez-le pour le dégivrer. Placez une serpillière en-dessous du congélateur pour éponger l’eau qui va s’en écouler. S’il y a peu de givre, vous pouvez passer une éponge imbibée d’eau chaude sur les parois du congélateur pour faire fondre la glace. En revanche, si le givre est important, pensez à placer une casserole d’eau chaude dans votre appareil pour accélérer le processus.

Une fois que votre congélateur est dégivré, nettoyez-le en profondeur. Puis, découpez des feuilles de papier aluminium en respectant les dimensions des parois de votre congélateur. Recouvrez entièrement votre appareil de papier aluminium, y compris sur les côtés, en haut, en bas et au fond. Puis, remettez vos aliments à leur place. Ainsi, votre appareil sera préservé du givre et l’aluminium va empêcher la formation de glace sur les parois. Renouvelez cette technique dès que le givre commence à réapparaître en remplaçant les feuilles d’aluminium.