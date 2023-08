Abandons d'animaux : les refuges submergés depuis le mois de juillet en France

Chaque année, le nombre d'abandons d'animaux explose pendant les grandes vacances. Si certains propriétaires assument et se rendent directement dans un refuge, d'autres se contentent de déposer leur chien ou chat au bord d'une route. Mi-juillet, la SPA alertait déjà quant à la multiplication des abandons. En effet, l'association en comptait déjà 60 000 après les deux premières quinzaines de juillet.

Les refuges déjà submergés mi-juillet

Tous les ans en moyenne, on dénombre 100 000 abandons d'animaux domestiques en France. Et 60 000 d'entre eux ont lieu pendant la période estivale. Le problème, c'est que les refuges débordent pendant les grandes vacances. Lors de son intervention récente sur BFMTV, la SPA a annoncé qu'elle disposait, tous refuges confondus, d'une capacité de 7 400 places. Or, 8 800 animaux étaient déjà pris en charge à la mi-juillet.

Ainsi, l'association a souhaité lancer un appel à l'aide et invité des adoptants responsables à se faire connaître. Car à ce rythme-là, les refuges ne seront bientôt plus en mesure de sauver des animaux abandonnés.

Un nombre d'abandons qui ne réduit pas

Très inquiets pour la suite, les responsables des refuges de la SPA rappellent que chaque animal proposé à l'adoption est stérilisé, identifié et vacciné. Et pour encourager les adoptions, ces centres, gérés par des salariés et des bénévoles, organisent des journées portes ouvertes. Celles-ci sont d'autant plus importantes en été, lorsque les places viennent à manquer.

Malheureusement, ces personnes dévouées à la cause animale constatent que d'une année sur l'autre, aucune amélioration n'est observée. Malgré les campagnes lancées pour responsabiliser les propriétaires et faire appel à leur raison, les chiffres ne baissent pas.

Comment expliquer ce phénomène malheureux ?

À ce jour, il semble impossible d'endiguer ce phénomène. En revanche, il est possible de l'expliquer. D'après la directrice d'un refuge SPA interrogée par BFMTV, certains propriétaires d'animaux les considèrent comme des biens de consommation et non pas comme des êtres vivants. Ainsi, dès lors qu'un problème survient, le compagnon à quatre pattes est abandonné.

Face à cette mentalité, tous ceux qui s'investissent pour cette cause s'évertuent à rappeler qu'une adoption est un engagement à vie. En outre, un chien ou un chat doit être accueilli et traité comme un membre de la famille.

Malheureusement, de nombreuses situations poussent les gens à se séparer de leur animal. Outre les départs en vacances, on recense les déménagements, les séparations ou la perte de revenus. Encore plus révoltant : le désintéressement est un facteur important d'abandons. En effet, certaines familles se laissent amadouer par un chiot, mais finissent par s'en lasser quelques mois plus tard.

C'est bien ce qui scandalise les employés de la SPA. Car les animaux sont sensibles et très attachés à leurs maîtres. C'est pourquoi ces abandons sont souvent vécus comme des traumatismes.

Quoi qu'il en soit, le mois d'août vient tout juste de commencer et les refuges sont déjà pleins à craquer. C'est donc très inquiets que les employés et bénévoles de la SPA se préparent à accueillir de nouveaux pensionnaires tout en s'occupant des animaux déjà présents dans les refuges.