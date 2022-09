Voici les photos d'animaux domestiques les plus drôles récompensées aux Comedy Pet Photo Awards 2022

Le palmarès du concours des Comedy Pet Photo Awards a été dévoilé par les membres de son jury. Pour cette troisième édition, c’est le photographe japonais Kenichi Morinaga qui remporte la palme avec ses deux chats qui se font face.

Vainqueur Grand Prix édition 2022

Crédit : Kenichi Morinaga/ Animal Friends Comedy Pets

Après seulement trois petites années d’existence, le Comedy Pet Photo Awards a toujours autant le vent en poupe. Comme chaque année, les organisateurs du concours ont eu du pain sur la planche en départageant des candidatures du monde entier.

Pour cette édition 2022, 26 clichés et quatre vidéos étaient en lice pour le prix suprême. Mais c’est la photo de deux chats, tête contre tête, sur un mur qui a conquis le jury. L’auteur de cette photo, Kenichi Morinaga, est un admirateur des petits félins qu’il capture grâce à son appareil photo lorsqu’il voyage. Le déclic est survenu lors d’une escapade en Europe.

« Tout d’un coup, je suis devenu fasciné par les pitreries des chats dans les rues et je me suis mis à les photographier. Quand je suis retourné au Japon, j’ai continué à les chercher. Ils me remontent vraiment le moral, en particulier après les deux années de pandémie. Ils sont si drôles même quand ils font quelque chose de sérieux », a lancé le gagnant après sa victoire.

Des animaux de compagnie drôles et amusants

Si cette année ce sont les chats qui ont su séduire le jury, les autres vainqueurs des différentes catégories font la part belle aux animaux domestiques (comme l’indique le nom du concours ‘Pet’) comme les chiens, les lapins, les lamas, les canards…

Des clichés drôles sur nos amis les bêtes que se réjouit de découvrir Kenichi Morinaga. « Cette fantastique compétition m’a rappelé que ces comportements de la part de tous les animaux sont reconnus comme drôles, mignons et réconfortants pas seulement au Japon mais partout à travers le monde », a raconté celui qui est aussi reparti avec le prix dans la catégorie réservée aux chats.

Découvrez le reste des lauréats dans les photos ci-dessous.

Vainqueur catégorie 'Chiens'

Crédit : Jose Bayon/ Animal Friends Comedy Pets

Vainqueur catégorie 'Chevaux'

Crédit : Radim Filipek/ Animal Friends Comedy Pets

Vainqueur catégorie 'Tous les autres animaux'

Crédit : Stefan Brusius/ Animal Friends Comedy Pets

Vainqueur catégorie 'Junior'

Crédit : Freya Sharpe/ Animal Friends Comedy Pets

Vainqueur catégorie 'Animaux qui ressemblent à leur maître'

Crédit : Judy Nussenblatt/ Animal Friends Comedy Pets

Vainqueur 'Choix du public'

Crédit : Marko Jovanovic/ Animal Friends Comedy Pets

Vainqueur catégorie 'Prix favoris de l'équipe Comedy Pet'

Crédit : Mehmet Aslan/ Animal Friends Comedy Pets

Vainqueurs fortement félicités par le jury Comedy Pets :

Crédit : Sarah Fiona Helme/ Animal Friends Comedy Pets

Crédit : Beth Noble/ Animal Friends Comedy Pets

Crédit : Karl Goldhamer/ Animal Friends Comedy Pets

Crédit : Kazutoshi Ono/ Animal Friends Comedy Pets

Crédit : Lucy Sellors-Duval/ Animal Friends Comedy Pets

Crédit : Jonathan Casey/ Animal Friends Comedy Pets

Crédit : Kenichi Morinaga/ Animal Friends Comedy Pets

Crédit : Chris Johnson/ Animal Friends Comedy Pets