En 2022, on estime que 921 loups gris vivent sur le territoire français

Selon des chiffres publiés par l’Office français de la biodiversité (OFB), le nombre de loups gris vivant en France à la sortie de l’hiver 2021-2022 est estimé à 921 individus.

Le loup gris est une espèce originaire d’Italie qui vit aujourd’hui en France, essentiellement dans les massifs alpins et provençaux. Depuis 10 ans, le nombre de loups gris sur le territoire français est en augmentation, et l’on observe une hausse de la reproduction et une meilleure survie des animaux.

Crédit photo : Pixabay

De plus en plus de loups en France

Plus précisément, l’OFB a recensé entre 826 et 1 016 loups gris cette année en France. Pour arriver à les comptabiliser, l’organisme a fait appel à un réseau de correspondants, chargés de trouver des indices de loups gris dans chaque région (empreintes, déjections…). Cependant, comme les loups vivent sur de larges étendues, il n’est pas possible de les compter avec précision.

Crédit photo : Pixabay

L’année dernière, on comptait 783 loups gris en France et ce chiffre est en constante augmentation depuis 10 ans. Bien que l’espèce soit protégée en Europe, les chasseurs pourront cette année tuer 174 loups gris, mais uniquement en dernier recours afin de protéger leurs troupeaux.

Des mesures vont également être prises afin de garantir la sécurité de ces derniers, puisque le gouvernement prévoit de financer des chiens de protection, des parcs électrifiés et la présence de bergers pour protéger les troupeaux.