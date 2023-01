Rejetée et négligée toute sa vie, cette chienne atteinte d'une tumeur inopérable a pu finir ses jours dans une famille aimante

Sophie, une chienne atteinte d’une énorme tumeur inopérable, a été recueillie par une famille d’accueil qui a accepté de s’occuper d’elle et de lui donner de l’amour durant les derniers mois de sa vie.

Sophie était une chienne pointer anglais âgée de 12 ans. Elle a été sauvée par la Fondation 30 Millions d’Amis alors qu’elle était en très mauvaise santé. Négligée par ses anciens maîtres, elle était atteinte d’une énorme tumeur qui lui déformait l’arrière-train. Malheureusement, la tumeur était inopérable et il ne lui restait que quelques mois à vivre.

Crédit photo : iStock

Les bénévoles de la Fondation espéraient que quelqu’un accepterait de s’occuper de la chienne pour ses derniers mois de vie, afin qu’elle puisse les passer entourée et aimée, loin du refuge.

Une famille d’accueil héberge la chienne

Par chance, Sophie a été recueillie par Nathalie, famille d’accueil. Fin 2021, la femme a accepté d’héberger la chienne et de s’en occuper. Grâce à la générosité de cette famille, Sophie a pu profiter d’une fin de vie heureuse.

« Elle devait rester un week-end, elle n’est jamais repartie, a confié Nathalie. Je me reposais parfois dans mon hamac, et elle voulait toujours monter avec moi, se serrer le plus possible. C’était une chienne jamais rassasiée de caresses, de câlins, d’amour. Elle ne me lâchait pas d’une semelle. Ce fut un immense bonheur de croiser la route de cette petite mamie. »

Crédit photo : iStock

Pendant 13 mois, Sophie n’a manqué de rien chez Nathalie, qui était soutenue par la Fondation 30 Millions d’Amis pour payer les frais vétérinaires. Puis, la tumeur de Sophie est devenue trop importante et empêchait la chienne d’uriner. Son vétérinaire a donc décidé de recourir à l’euthanasie, pour que l’animal puisse partir en toute dignité sans souffrir.

Une histoire émouvante qui prouve l’importance des familles d’accueil. Leur travail a été salué par la Fondation, qui souligne la grande générosité de ces personnes qui acceptent de s’occuper d’animaux qui ne sont pas les leurs, en leur donnant tout l’amour qu’ils méritent.