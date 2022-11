Une femme partage une vidéo déchirante de la dernière journée de vie de sa chienne mourante

À Londres, une chienne atteinte d’un cancer a goûté son premier cheeseburger de McDonald’s avant de mourir dans les bras de sa propriétaire.

Il y a deux mois, Emmie Nielsen, une Londonienne âgée de 23 ans, a vécu un véritable cauchemar lorsqu’elle a appris que sa chienne Molly était atteinte d'une tumeur cancéreuse incurable.

Face à cette situation, la jeune femme n’a pas eu d’autre choix que de programmer une euthanasie pour abréger les souffrances de l’animal, dont l’état de santé s’aggravait de jour en jour.

Une dernière journée de vie émouvante

Alors que la date fatidique approchait, la Britannique a organisé la dernière journée de vie de la boule de poils et a posté une vidéo touchante sur TikTok. Dans un premier temps, le toutou a dégusté un repas chez McDonald’s :

«Nous sommes d'abord allés chez McDonald's pour son premier et son dernier cheeseburger et McFlurry», a indiqué Emmie dans les colonnes du Daily Mail. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le quadrupède s’est régalé, comme le démontrent ces photos.

La journée s’est poursuivie dans une boutique pour animaux : «Nous l’avons emmenée chez Pets at Home pour qu’elle reçoive un peu d’attention de la part d’inconnus et qu’elle choisisse sa dernière friandise. Elle a adoré ça», a confié Emmie au site d’information.

Avant d’ajouter : «Nous l’avons emmenée faire une courte promenade dans son endroit préféré». Malgré ses problèmes de santé, Molly n’a pas hésité à se rouler dans l’herbe pour la dernière fois.

Une chienne aimante et fidèle

Au cours de la soirée, elle a fait ses adieux à son meilleur ami chien. À la maison, elle a partagé ses derniers moments avec ses sœurs de coeur et sa famille humaine. Molly avait 12 ans quand elle a été euthanasiée.

Toujours selon Emmie, sa chienne était le «bébé le plus aimant et le plus fidèle». Sans surprise, la vidéo retraçant ses derniers instants est devenue virale. Au total, la publication a récolté plus de 3 millions de vues et des milliers de commentaires.

«Quel beau bébé ! Qu'elle repose en paix ! Merci de l'avoir partagé (…)», «Je suis vraiment désolée pour votre perte», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.