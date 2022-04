Ce chien réussit à vaincre le cancer, les vétérinaires organisent une fête en son honneur

Après des années de lutte contre le cancer, un chien recueilli dans un refuge a réussi à vaincre la maladie. Une fête a été organisée en son honneur, et le toutou a trouvé une famille.

En novembre 2020, la San Diego Humane Society a recueilli un chien errant. L’animal était en très mauvaise santé puisqu’il était très maigre et recouvert de puces.

En plus de cela, les vétérinaires ont découvert qu’il était atteint d’un cancer puisque le chien avait une tumeur vénérienne transmissible, une maladie qui peut être très grave si elle n’est pas prise à temps. Malgré le mauvais état de santé du chien, les vétérinaires de la San Diego Humane Society ont tout fait pour lui sauver la vie.

Crédit photo : San Diego Humane Society

Pour lutter contre le cancer, le chien a suivi 13 séances de chimiothérapie. Malgré ce traitement lourd, la taille de la tumeur avait diminué, mais le cancer était toujours là. Les vétérinaires ont alors fait appel à une spécialiste qui s’est déplacée deux fois en personne pour donner une électrochimiothérapie au chien.

« Non seulement nous avons fait venir un expert de Los Angeles pour nous aider, mais nous avions une famille d’accueil incroyable qui s’est assurée que le chien était à l’aise avec les traitements et toute l’équipe médicale de la San Diego Humane Society était impliquée dans les soins », a affirmé la directrice de l’hôpital.

Le chien a réussi à vaincre le cancer

Après deux ans de traitements, le chien a finalement réussi à vaincre le cancer. Depuis un an, aucune récidive de la maladie n’a été observée. L’animal a été baptisé Phoenix : un prénom qui lui va à merveille quand on connaît son histoire, car le chien est un vrai battant qui a su renaître de ses cendres pour profiter d’une seconde vie.

Crédit photo : San Diego Humane Society

Pour célébrer la victoire de Phoenix contre le cancer, l’équipe de vétérinaires a décidé d’organiser une petite fête en son honneur. Aujourd’hui âgé de 4 ans, Phoenix a été acclamé par les soignants et a reçu de nombreux jouets et des caresses. Il a également eu droit à un gâteau au beurre de cacahuète adapté pour les chiens.

Crédit photo : San Diego Humane Society

Mais le plus beau cadeau que le chien ait reçu est sans aucun doute son adoption. En effet, une assistante vétérinaire a eu un coup de foudre pour l’animal et a décidé de l’accueillir dans sa maison.

« Phoenix est un gros chien avec une personnalité encore plus grande, a-t-elle affirmé. Il m’inspire à voir le bien chez tout le monde, et je me sens tellement chanceuse de pouvoir passer mes journées avec lui. Je suis éternellement reconnaissante envers tous les soignants qui l’ont comblé d’amour et ont rendu son rétablissement possible. »

Crédit photo : San Diego Humane Society