Cette Française en vacances sauve un chiot coincé dans une falaise

Alors qu’elle était en vacances en Italie, une française a secouru un chiot in extremis et l’a adopté. Zoom sur cette adorable histoire.

Une histoire comme on les aime. Le site de la Fondation 30 Millions d’amis a partagé une adorable histoire. Alors que Quitterie, une jeune femme française était en vacances dans les Pouilles en 2018, elle a fait une étonnante rencontre. Lors d’une balade, la française aperçoit en contrebas de la falaise de Mattinatta, un chiot. Elle a raconté à la Fondation : “J’ai entendu des bruits au loin et vu une boule de poils. C’était un petit chiot en détresse (...) Je ne pouvais pas le laisser comme ça !”, a-t-elle confié.



Crédit : 30 Millions d'amis

Un chiot en détresse

La jeune femme a décidé de lui venir en aide : “J’ai mis 40 minutes pour l’atteindre, se souvient-elle. Par chance, un couple d’Italiens passait par là et m’a prêté une gamelle d’eau. Le pauvre, il était assoiffé et bourré de tiques et d’épines. Et là, il s’effondre”.Après l’avoir secouru, Quitterie a tout fait pour lui trouver une famille d’acceuil, mais c’était mission impossible. Elle a confié : “J’ai pleuré pendant 4 jours. On a sollicité tout le village, les associations, pour savoir si quelqu’un pouvait le prendre en charge. J’avais le ventre noué. Je me suis dit que c’était le chien du destin. Trois semaines plus tard, j’ai pris une décision qui a changé ma vie.” En effet, la jeune femme a décidé d’adopter le petit chien qu’elle avait prenommé Piccolo et de le ramener en France.



Crédit : 30 Millions d'amis

Mission impossible

La propriétaire et son chien vivent désormais à Paris et sont plus heureux que jamais. “Tous les matins, la vision de Piccolo qui me fonçe dessus quand j’ouvre la porte me transporte de joie, sourit Quitterie. Quand je lis des histoires d’abandons, je me dis que les gens ne se rendent pas compte ce que c’est d’avoir un animal. C’est un temps plein. Il faut l’éduquer, l’occuper, le choyer… Un chien, c’est pour la vie !”, a-t-elle confié à 30 Millions d’amis. Et il faut avouer qu’une histoire touchante comme celle-ci, on aimerait en avoir tous les jours.