Abandonnée par son maître, cette chienne a été laissée seule durant 15 jours sans eau ni nourriture

Miraculée, Shadow, une Staffordshire Bull Terrier, a été secourue de peu après avoir été abandonnée durant deux semaines.

Connaissez-vous la folle histoire de Shadow ? Cette chienne de race Staffordshire Bull Terrier est passée proche de la mort.



Crédit : RSCPA

Une chienne laissée à l’abandon

En janvier 2022, la chienne avait été retrouvée par l’association RSPCA, qui protège les animaux. En effet, Shadow avait été laissée à l’abandon, enfermée dans une cuisine, dans le Kent en Angleterre. Son maître ne lui avait laissé ni eau, ni nourriture. Au bout de 15 jours, les riverains qui avaient été interpellés par les aboiements de l’animal, ont appelé l’association pour lui venir en aide.

À l’époque, le sauveteur de la chienne avait déclaré : “Le fait qu'il n'y avait pas d'excréments sur place semble suggérer qu'elle les avait mangés à cause de la faim extrême qu’elle subissait”. Il avait également ajouté selon Woopets : “Elle était avide de considération et de compagnie.” Heureusement, la chienne est sortie vivante et a été soignée dans un refuge. Elle a ensuite été accueillie par une famille aimante.

Le propriétaire condamné

L’examen clinique qu’à subi la chienne a révélé qu’elle avait dû survivre durant deux semaines : “Je crois qu'elle souffrait depuis au moins 14 jours en ce qui concerne le manque d'alimentation appropriée. Elle a enduré une faim sévère”, avait déclaré le vétérinaire en charge de Shadow. Face à ces violences animales, le propriétaire, Joshua Exall, a été inculpé pour abandon et acte de maltraitance, comme le précise Woopets. Il a plaidé coupable devant le tribunal de première instance de Peterborough ce mercredi 3 août 2022.