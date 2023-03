Ce chat géant fait la taille d'un enfant de 9 ans et impressionne tout le monde

Finn n’est pas un chat comme les autres. Le Maine Coon de six ans fait en effet la taille… d’un enfant de 9 ans. Un physique qui impressionne les passants lorsque sa maîtresse le promène en laisse.

Crédit : SWNS

Finn est un adorable chat roux qui vit à San Carlos, en Californie, avec sa maîtresse, Natalie Bowman. Il a été adopté lorsqu’il était bébé, en 2017. Depuis, le Maine Coon a bien grandi. Aujourd’hui, il mesure 1,30 mètre, soit la taille d’un enfant de 9 ans.

Malgré son impressionnante envergure, cela n’empêche pas Natalie Bowman de le prendre très souvent dans ses bras. Et il n’y a pas à dire, Finn fait figure de gros bébé dans les bras de sa maîtresse.

Les gens « pensent que c'est un chien »

Crédit : SWNS

Mais le plus incroyable reste les promenades en ville. Une sortie qui ne passe pas inaperçue auprès des promeneurs, comme le raconte Natalie Bowman au média Good News Network : « C'est vraiment drôle. Ils pensent que c'est un chien, et puis quand ils se rapprochent, ils s’écrient : “oh mon dieu, c'est un chat”. Et ils l'adorent ».

Complètement gaga de son chat, Natalie Bowman partage régulièrement des moments de complicité avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. La jeune femme le décrit comme un chat « docile et curieux, tellement drôle et affectueux ». Il faut dire que Finn est très câlin et peut parfois ne pas supporter l’éloignement avec Natalie. Dans ces cas-là, la jeune femme n’hésite pas à l’emmener sur son lieu de travail.

Lorsque Natalie reçoit des gens chez elle, ils confondent toujours Finn avec un lynx, raconte la jeune femme. Finn s’entend d’ailleurs très bien avec l’autre chat de Natalie, d’une taille plus petite cette fois.

Crédit : SWNS