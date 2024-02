Capable de couper un doigt humain, cette tortue effrayante a été repérée dans un lac en Angleterre

En Angleterre, une tortue alligator a été capturée près d’un lac. Semblable à un dinosaure, cette tortue a un grand appétit et une mâchoire puissante, capable de sectionner un doigt humain.

Ce lundi 5 février, une tortue pas comme les autres a été aperçue par un promeneur au lac d’Urswick Tarn, dans le nord de l’Angleterre. Il s’agit d’une tortue alligator, aussi connue sous le nom de Macrochelys temminckii.

Cette espèce originaire des marécages et des rivières du sud des États-Unis est une menace pour les écosystèmes. Avec son grand appétit et sa puissance mâchoire, elle dévore tout ce qu’elle trouve et est capable de sectionner un doigt humain ou de couper des os.

Une tortue dangereuse

Cette tortue n’a pas de prédateur naturel et peut vivre jusqu’à 70 ans. D’un poids de 80 kilos, elle est la plus grande tortue d’eau au monde et possède des pics sur sa carapace qui lui donnent l’allure d’un dinosaure. En 1997, cette espèce a été catégorisée comme dangereuse et il faut obligatoirement obtenir un certificat spécifique pour en élever une. Enfin, cette tortue fait partie des espèces vulnérables selon la liste de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Elle est menacée par la destruction de son habitat, la chasse et le trafic illégal.

Crédit photo : iStock

En Angleterre, le promeneur a pris une photo de la tortue et l’a publiée sur les réseaux sociaux. En voyant l’animal, Denise Chamberlain, une conseillère paroissiale passionnée de tortues et originaire de Floride a identifié l’espèce.

“Cette tortue pourrait faire une méchante morsure. Ces tortues ont un mécanisme de défense naturel : quand on s’approche d’elles, elles ouvrent la bouche. Ce type de créature, mêmes s’il ne se reproduit pas, pourrait causer de réels dégâts sur les poissons et manger toutes sortes d’animaux sauvages locaux”, a affirmé Denise Chamberlain au Guardian.

La tortue a été baptisée Fluffy

Denise a alors entrepris de capturer la tortue elle-même. Munie de gants de sécurité et d’un panier rempli d’eau du lac, elle a réussi à capturer l’animal sans se blesser. Après l’avoir examiné pour vérifier qu'il était en bonne santé, Denise l’a nourri de poulet cru avant de le confier à une clinique vétérinaire, à la grande surprise des professionnels animaliers. Ces derniers pensent que la tortue a été gardée comme animal de compagnie et que ses propriétaires l’ont relâchée dans la nature quand ils se sont aperçus qu’ils ne pourraient pas subvenir à ses besoins.

“C’est certainement la première que nous voyons à la clinique. Nous ne voyons pas souvent des reptiles à la clinique et lorsqu’ils viennent, c’est souvent parce que la façon dont ils ont été gardés était incorrecte. Il est important de faire beaucoup de recherches sur les espèces particulières que vous envisagez de garder et de vous assurer que vous disposez du logement et des connaissances appropriés”, a affirmé Kate Hornby, vétérinaire et directrice de la clinique vétérinaire.

La tortue a été baptisée Fluffy (“moelleux” en anglais) par les vétérinaires, en référence au chien à trois têtes gardé par Hagrid dans Harry Potter. En effet, cette tortue terrifiante pourrait tout à fait être l’un des animaux de compagnie du garde-chasse. Après son séjour chez le vétérinaire, la tortue a été transférée dans un centre spécialisé pour les reptiles, où elle sera en sécurité.