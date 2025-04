Chenilles processionnaires : le geste à ne surtout pas faire si vous en croisez

Les chenilles processionnaires peuvent être dangereuses pour l’Homme et pour les animaux. Voici le geste à ne surtout pas faire si vous en voyez.

Le printemps est de retour et avec lui, les insectes. C’est le cas des mouches, des guêpes mais aussi des moustiques, dont il est possible de se débarrasser grâce aux chauve-souris.

Au printemps, on retrouve également les chenilles. Si certaines se transforment en jolis papillons, d’autres sont plus dangereuses. C'est le cas des chenilles processionnaires du pin et du chêne. Selon France 3, depuis 2022, ces insectes néfastes font partie des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.

Crédit photo : iStock

Quand elles se sentent menacées, les chenilles processionnaires libèrent des soies urticantes. Elles sont reconnaissables car elles se déplacent en file indienne. Si vous en voyez dans la nature ou dans votre jardin, il est important d’adopter les bons gestes.

Réagir face aux chenilles processionnaires

Si vous voyez des chenilles processionnaires, La Dépêche conseille de rester à distance. Ne vous en approchez pas et ne les touchez surtout pas. Éloignez vos enfants et vos animaux de compagnie. Si vous allez vous promener dans la nature, portez des vêtements longs qui recouvrent vos bras et vos jambes. Ce moyen est efficace pour se protéger des chenilles processionnaires, mais aussi des tiques.

Crédit photo : iStock

Si votre animal est entré en contact avec une chenille processionnaire, emmenez-le immédiatement chez le vétérinaire, notamment s’il hyperventile, s’il ouvre fréquemment la bouche ou s’il se met à vomir. En effet, les chenilles peuvent causer une nécrose de la langue chez les animaux. Enfin, si vous remarquez un nid de chenilles processionnaires, n'hésitez pas à signaler leur présence sur ce site dédié.