Un homme retrouvé après avoir parcouru 500 km accroché à un TGV

Jeudi 8 mai, un homme a parcouru 500 km, accroché au niveau du soufflet d’un TGV. Par miracle, il n’a pas été blessé lors de ce voyage qui aurait pu lui être fatal.

Ce jeudi 8 mai, un homme âgé de 43 ans a voyagé entre Paris et Valence… à l’extérieur d’un TGV. Le train est parti de la gare de Lyon, à Paris, à destination de Barcelone. Mais à la gare de Valence, les contrôleurs ont remarqué un homme accroché à l’extérieur du train, au niveau du soufflet qui relie la motrice de la queue à la dernière voiture.

Crédit photo : iStock

L’homme a parcouru près de 500 kilomètres à l’extérieur du train, cramponné au véhicule lancé à 300 km/h. Une fois en gare, il a été retrouvé frigorifié et n’a pas voulu dévoiler son identité. Par miracle, il ne souffre d’aucune blessure. Pourtant, les risques de voyager à l’extérieur du train étaient immenses. Comme l’explique La Dépêche, à plus de 300 km/h, “une simple vibration, un virage ou un freinage brutal” auraient pu le projeter au sol et lui être fatals. En plus de cela, à cause du vent et des intempéries, certains objets en suspension auraient pu le heurter violemment. C'est ce qu'a notamment vécu cette touriste, morte percutée par un rocher après s'être penchée à l'extérieur d'un train pour prendre un selfie.

Un miracle

L’homme a été pris en charge et transporté à l’hôpital. Les agents de sécurité de la gare (SSIAP), les pompiers et les gendarmes ont été prévenus. Une enquête a été ouverte afin de comprendre comment cet homme s’est retrouvé à cet endroit.

Crédit photo : iStock

Selon les premiers éléments rapportés par France Bleu, l’individu serait monté sur le train au dépôt ferroviaire, l’endroit où les rames du véhicule sont stockées entre deux trajets. Comme cette zone est moins surveillée, il aurait réussi à se glisser discrètement sur le train avant son départ. Une histoire qui rappelle celle de cette femme de 76 ans qui est restée 4 km sur le marchepied extérieur d'un train, le bras coincé dans la porte.