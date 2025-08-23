Un homme aveugle retrouve son chien d'assistance trois mois après son vol

Aux États-Unis, un homme aveugle a eu le bonheur de retrouver son chien d’assistance adoré trois mois après son vol.

Tout est bien qui finit bien pour Angel Santiago, un habitant de Chicago (États-Unis) âgé de 58 ans.

Il y a quelques jours, cet homme souffrant de cécité a retrouvé son meilleur ami Bam Bam, son teckel de 14 ans, après avoir été séparé de lui pendant trois longs mois à la suite d’un vol.

Comme le rapporte People, le petit chien d’assistance a été enlevé par deux individus dans le jardin de son propriétaire. Face à cette situation, Angel a fait tout son possible pour arrêter les voleurs, sans succès.

Au cours de cette période, il a marché 11 kilomètres par jour à la recherche de Bam Bam et distribuait des tracts aux passants.

Face à sa détresse, une cagnotte en ligne a été mise en place pour lui venir en aide.

« Je lance une campagne GoFundMe pour collecter des fonds afin d'aider Angel à ramener Bam Bam chez lui. Cela pourrait inclure des récompenses, des services de détective animalier, la création de tracts et l'organisation de groupes de bénévoles pour arpenter le quartier (…) », a indiqué Amy Pasalich, une habitante à l’origine de la cagnotte.

De son côté, Angel, qui souffre d’un glaucome, s’est adressé à ses pairs :

« Laissez vos yeux être les miens et cherchez Bam Bam pour moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, aidez-moi ! ».

Des retrouvailles émouvantes

La détermination du propriétaire de Bam Bam n’est pas passée inaperçue. Son histoire bouleversante est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Peu de temps après, la boule de poils a été abandonnée dans un commissariat de Chicago par un homme et une femme non identifiés dans la nuit du mardi 19 août.

Crédit Photo : GoFundMe

Les retrouvailles entre Angel et son acolyte ont été placées sous le signe de l’émotion. Une photo montrant le quinquagénaire serrant son animal de compagnie dans les bras a été publiée sur Facebook.

Crédit Photo : Facebook

« Le plus important, c'est qu'Angel et Bam Bam soient sains et saufs et réunis », a déclaré Amy Pasalich.

Une enquête a été ouverte pour identifier les deux malfrats.

Crédit Photo : Capture d'écran YouTube

Ce beau dénouement a ému un grand nombre d’internautes sur la toile, comme le montre cette salve de commentaires :