Coincée dans la vase, une pieuvre géante sauvée par une fille de 10 ans

Alors qu’elle profitait d’une journée à la plage avec sa famille, une fillette de 10 ans a découvert la présence d’une pieuvre géante, coincée dans la vase. Une découverte qui a permis le sauvetage du céphalopode.

La scène s’est déroulée à Padilla Bay, dans l’État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Se mariant avec l’océan Pacifique, l’estuaire n’a cependant pas l’habitude de voir s’échouer de gros animaux marins.

Crédit photo : Instagram /padilla_bay_reserve

Pourtant, le 15 mars dernier, une rencontre improbable va avoir lieu sur la plage entre une petite fille de 10 ans et une pieuvre géante du Pacifique, à l’agonie.

Profitant de sa journée à la plage, avec un seau à la main, comme tout enfant qui se respecte, la fillette va découvrir le céphalopode, coincée dans la vase, en train de se débattre pour avancer, en vain.

Armée de son seau, elle maintient la pieuvre en vie

Hors de l’eau, une pieuvre géante peut survivre quelques minutes, tout au plus. Ainsi, la fillette alerte ses parents et entreprennent de garder la pieuvre en vie en remplissant le seau avec de l’eau, et en lui déversant constamment cette eau.

Crédit photo : Instagram /padilla_bay_reserve

Entre-temps, les parents ont eu le bon réflexe d'alerter l’organisme local chargé de préserver l’environnement et la faune, le Padillay Bay National Estuarine Research Reserve.

“La pieuvre n’avançait pas beaucoup car son poids corporel était trop lourd en dehors de son milieu aquatique habituel. De plus, la marée descendait, laissant la pieuvre à une grande distance de l’eau” écrit la réserve dans une publication Instagram.

Crédit photo : Instagram /padilla_bay_reserve

La pieuvre, qui est une femelle pesant entre 36 et 45 kilos, a pu être secourue par l’équipe de la réserve. Ils l’ont placée dans une poubelle remplie d’eau et l’ont transportée pour la remettre à la mer : “la pieuvre s’est lentement glissée et est retournée à la mer”.

Les raisons pour lesquelles la pieuvre s’était échouée à cet endroit demeurent néanmoins mystérieuses, probablement prise par surprise par la marée. Sans l'intervention de la fillette, dans un premier temps, et de celle de ses parents, le céphalopode aurait certainement perdu la vie.

Crédit photo : Instagram / padilla_bay_reserve