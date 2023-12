Colombie : découverte d'un oiseau extrêmement rare, mi-mâle et mi-femelle

En Colombie, un biologiste et un ornithologue ont découvert par hasard un spécimen de Tangara émeraude très particulier. L’oiseau est à moitié mâle et à moitié femelle.

En mai 2022, le professeur néo-zélandais Hamish Spencer, biologiste évolutionniste à l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande, était en vacances près de Manizales, en Colombie. Il était accompagné de John Murillo, un ornithologue amateur, qui s’est alors attardé sur un oiseau bien étrange.

C’est dans la revue Journal of Field Ornithology qu’ils détaillent leur découverte. L’oiseau en question est un Tangara émeraude (Chlorophanes spiza) et sa particularité se trouvait dans son plumage qui indiquait une réalité biologique totalement unique.

“Le phénomène est extrêmement rare”

L’oiseau a une moitié du corps de couleur verte et l’autre moitié de couleur bleue. Un phénomène appelé “gynandromorphisme bilatéral”, où 50% des caractéristiques d’un animal sont masculines et 50% sont féminines. Il s’agit donc d’un oiseau mi-mâle et mi-femelle.

Crédit photo : Hamish Spencer / John Murillo

En effet, normalement, les femelles Tangara émeraude sont entièrement vertes tandis que les mâles sont de couleur bleu. La découverte d’un tel spécimen est extrêmement rare puisqu’il s’agit du deuxième cas observé en plus de 100 ans.

De quoi enthousiasmer le biologiste néo-zélandais qui s’estime très chanceux d’en avoir pu observer un à l’état naturel : “De nombreux ornithologues amateurs pourraient passer toute leur vie sans voir de gynandromophisme bilatéral chez aucune espèce d'oiseaux. Le phénomène est extrêmement rare chez les oiseaux, je ne connais aucun exemple en Nouvelle-Zélande. C’est très frappant, j’ai eu le privilège de le voir”.