Des chercheurs danois ont découvert deux nouvelles espèces d'oiseaux toxiques dans la jungle de Nouvelle-Guinée, une première !

Deux nouvelles espèces d’oiseaux ont été découvertes dans la jungle de l’île de Nouvelle-Guinée. Leur particularité ? Les volatiles sont…vénéneux !

L’Université de Copenhague a annoncé, vendredi 31 mars 2023, que deux nouvelles espèces d’oiseaux vénéneux ont été découvertes dans la jungle de l’île de Nouvelle-Guinée, à l’ouest de l'océan Pacifique.

Ce sont deux chercheurs danois qui ont identifié les volatiles : le siffleur de Schlegel (Pachycephala schlegelii) et le siffleur à nuque rousse (Aleadryas rufinucha). Comme le précise le communiqué, les deux spécimens appartiennent à la famille des passereaux.

Le siffleur à nuque rousse. Crédit Photo : Université de Copenhague

Il s’agit d’une découverte importante car c’est la première fois que ces deux espèces - déjà connues - sont identifiées comme des oiseaux vénéneux.

«Nous avons été vraiment surpris de constater que ces oiseaux étaient vénéneux car aucune nouvelle espèce d’oiseau vénéneux n’a été découverte depuis plus de deux décennies. En particulier, parce que ces deux espèces d’oiseaux sont si courantes dans cette partie du monde», a indiqué Knud Jønsson, l’un des chercheurs à l’origine de la découverte.

Le siffleur de Schlege. Crédit Photo :Université de Copenhague

Les oiseaux stockent de la batrachotoxine

Selon la publication, c’est une modification génétique qui a permis aux animaux de développer la capacité de supporter et d’ingérer de la nourriture toxique avant de la transformer en poison. Des analyses ont révélé que le poison serait dirigé vers l’épiderme des oiseaux et assimilé par les plumes en développement.

«Les oiseaux qui ont développé la capacité de manger des aliments toxiques deviennent eux-mêmes toxiques et peuvent être capables de se défendre contre les prédateurs plus haut dans la chaîne alimentaire. Et ainsi, la course continue. C’est l’évolution», explique le chercheur.

Crédit Photo : Université de Copenhague

Le poison retrouvé dans l’organisme des volatiles est connu sous le nom de batrachotoxine. Cette toxine très puissante est notamment produite par certaines grenouilles évoluant en Amérique du Sud.

La batrachotoxine peut provoquer des crampes musculaires, des convulsions ont encore la mort. Toutefois, le niveau de toxicité de ces oiseaux ne constitue pas de danger.