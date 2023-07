Comment réagir lorsque l'on tombe nez à nez avec un requin, en se baignant ?

Voici quelques conseils à adopter si vous croisez un requin en vous baignant.

Alors que la récente observation d’un requin au large de Barcarès (Pyrénées-Orientales) a provoqué une forme de psychose chez les habitants du coin, certains commencent à se demander quels seraient les réflexes à adopter en présence d'un tel animal.

L'éventualité de croiser un requin pendant une baignade n'est pas à exclure et savoir quoi faire dans de pareilles circonstances pourrait en effet vous être utile.

Comment réagir lorsque l'on croise un requin ?

Comment réagir si l'on croise un requin en se baignant ? Telle est la question à laquelle ont tenté de répondre nos confrères de 20 minutes en sollicitant l'expertise du biologiste marin Matthieu Lapinski. Ce dernier a d'abord tenté de désamorcer l'éventuel vent de panique que pourrait provoquer la vue d'un tel prédateur marin. « Plutôt que d’avoir peur du requin, il faut se dire qu’on a eu de la chance de vivre ce moment-là », estime ainsi le scientifique, en faisant allusion à l'animal aperçu à Barcarès.

Le biologiste poursuit en distillant quelques conseils. « N’embêtez surtout pas l’animal, il peut être malade ou blessé et faire une morsure défensive », précise-t-il, tout en suggérant aux vacanciers, qui auraient la chance d'apercevoir un requin, de profiter de ce moment « rare et exceptionnel ». « Il y a des gens qui paient très cher et vont au bout du monde pour voir cette mégafaune marine », indique-t-il ainsi, tout en rappelant que le requin ne représente en aucun cas un danger pour l'homme.

Et l'intéressé d'ajouter qu'il s'agit avant tout d'une espèce menacée qui n'est pas protégée.

« On est sur un mécanisme de disparition très avancé et sur lequel on ne pourra peut-être pas revenir », conclut le biologiste.

Crédit photo : iStock

Pour rappel, près d’une trentaine d’espèces de requins sont présentes dans les eaux territoriales françaises mais les plus grands spécimens, notamment les requins-pèlerins dont la taille peut dépasser les dix mètres de long, y sont tout de même très rares.