Cette vidéo de 4 loups en train d'attaquer un cerf dans le jardin d'habitants est impressionnante

À Bois-d’Amont, dans le Jura, deux habitants ont filmé une scène captivante dans leur jardin. Un cerf s’est retrouvé encerclé par quatre loups.

Si on en doutait, les loups sont bien de plus en plus nombreux sur le territoire français, et notamment dans le Jura. Dans la commune de Bois d’Amont, le 1er mai dernier, deux habitants ont été alertés par la lumière allumée dans leur jardin, en pleine nuit.

Curieux, ils s'aperçoivent qu’un cerf est venu se réfugier dans leur jardin et qu’il était en bien mauvaise posture puisqu’un loup rôdait près de lui. Les deux habitants décident alors de prendre leur téléphone pour filmer la confrontation, et réalisent au fur et à mesure de la scène, que le loup n’est pas seul.

En effet, ce ne sont pas moins de quatre loups qui passent alors à l’offensive, tentant d’encercler et d’attaquer le cerf, sous les yeux consternés des habitants. Ces derniers ont partagé leur vidéo sur le groupe Facebook “Non au loup”.

La présence de loups de plus en plus normale

La présence du loup dans le secteur n’est clairement pas une surprise puisque selon l’association pro-loup “Defend the wolf”, deux meutes ont été localisées. Une au niveau de la vallée de Bois-D’Amont, côté suisse, et l’autre sur le versant français de la forêt du Risoux.

Et il est fort possible que le cerf n’ait pas pu échapper à la traque des loups puisqu’une carcasse de cerf a été retrouvée près de la frontière suisse le lendemain. Selon l’association, il pourrait bien s’agir du cervidé présent dans la vidéo.

Si cette attaque n’est pas inquiétante, car il s’agit ni plus ni moins d’une scène naturelle, il faut néanmoins s’habituer à la présence des loups dans la région : “Nous sommes dans un endroit où il y a des loups, on doit s’y habituer”, rappelle Fabrice Monnet, président et fondateur de l’association, auprès de France 3.