Un mystérieux poisson attaque une octogénaire aux Baléares, la plage est évacuée

À Majorque, une femme de 85 ans a été mordue par un poisson alors qu’elle se baignait. Les hypothèses sur l’espèce en question sont nombreuses.

Ce mardi 22 juillet, une octogénaire a eu une belle frayeur à Palma de Majorque, sur une plage très populaire des Baléares. Alors qu’elle se baignait dans la mer, elle a été attaquée par un mystérieux poisson qui se trouvait près du rivage. La femme de 85 ans s’est précipitée hors de l’eau et a dévoilé une morsure sur son mollet gauche, qui saignait abondamment.

"La victime a expliqué avoir été mordue près du rivage. Je n’avais rien vu de tel sur cette plage. Ni morsures ni lacérations de ce genre. La trousse de premiers secours n’était pas équipée pour une blessure aussi grave", a expliqué Marina, maître-nageuse, au Majorca Daily Bulletin.

Crédit photo : iStock

Une grande partie de la peau de la femme a été arrachée par le poisson. Heureusement, les tissus musculaires n’ont pas été touchés. Le saignement était très abondant puisque la femme était sous anti-coagulant. La plage a été évacuée le temps que les secours interviennent. Deux ambulances sont arrivées pour soigner l’octogénaire et la transférer dans une clinique privée.

Quel poisson à l’origine de l’attaque ?

Des sauveteurs ont mené des recherches pour identifier le poisson à l’origine de cette attaque, mais ils n’ont rien trouvé, comme le révèle Le Parisien. Au départ, les premières hypothèses penchaient pour un requin, mais aucune trace de dents n’a été identifiée sur le mollet de la victime.

Crédit photo : iStock

Les experts pensent qu’il pourrait s’agir d’une attaque de tassergal, aussi connu sous le nom de poisson bleu. Cette espèce est dotée d’une mâchoire puissante et se trouve souvent en Méditerranée dans les mois les plus chauds. Selon L’Indépendant, bien que ce poisson ne soit pas connu pour attaquer l’homme, il peut se montrer agressif quand il se nourrit ou se sent menacé. L’attaque a également pu être menée par un baliste, un poisson très agressif de plus en plus fréquent sur les côtes des Baléares.

Crédit photo : iStock

Quoi qu’il en soit, l’animal n’a pas été retrouvé et la baignade a finalement été autorisée une heure plus tard.

Ce n'est pas la première fois qu'une personne se fait attaquer par un poisson. Il y a quelques jours, un pêcheur a eu une mésaventure avec un marlin qui lui a sauté dessus et l'a poignardé au niveau de la tête. À Antibes, des touristes ont également été attaqués par un poisson tropical alors qu'ils se baignaient.

Des incidents qui prouvent que nous devons faire attention aux endroits où nous mettons les pieds dans l'eau.