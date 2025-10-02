Un couple achète une forêt et passe 26 ans à la transformer en sanctuaire... elle abrite aujourd'hui 200 espèces animales menacées

En 1991, Pamela et Anil Malhotra ont acheté 22 hectares de terres abandonnées en Inde. Des années plus tard, ils ont créé un sanctuaire animalier de 120 hectares dans lequel vivent des espèces rares et menacées.

Au début des années 1990, Pamela et Anil Malhotra ont décidé de quitter les États-Unis pour se lancer dans un projet fou : racheter des terres agricoles inutilisées pour les transformer en sanctuaire. C’est ainsi qu’ils sont allés en Inde et qu’ils ont acheté 22 hectares de terres dégradées au Karnataka. Ces terres étaient inutilisées et abandonnées par les agriculteurs qui ne les exploitaient plus en raison des précipitations excessives dans la région.

Quand le couple a acheté le terrain, des espèces indigènes de plantes et d’arbres se trouvaient déjà à cet endroit. Pamela et Anil ont décidé de ne pas les supprimer et ont planté d’autres arbres indigènes autour des végétations existantes. Au fil des ans, le couple est parvenu à reboiser les terres en respectant trois règles pour protéger l’environnement : interdiction d’abattre des arbres, aucune intervention humaine dans la forêt et interdiction du braconnage.

Un abri pour 200 animaux menacés

Au fur et à mesure que la forêt s’est agrandie, les espèces animales se sont multipliées. Pamela et Anil ont agrandi leur territoire en rachetant des terres aux agriculteurs qui ne les utilisaient pas et ont créé un véritable sanctuaire privé, qui s’étend aujourd’hui sur 120 hectares.

Crédit photo : Infinite Windows / YouTube

Ce sanctuaire est un refuge pour de nombreuses espèces. On y retrouve des plantes, des oiseaux et de nombreux animaux comme des éléphants d’Asie, des léopards, des tigres du Bengale, des hyènes, des sangliers ou encore des sambhars. Selon Grow Billion Trees, au total, on compte plus de 200 espèces animales rares ou menacées dans ce sanctuaire, ainsi que plus de 305 espèces d’oiseaux différentes.

Crédit photo : Infinite Windows / YouTube

Au centre du sanctuaire se trouve une rivière qui répond aux besoins en eau des animaux. Elle abrite également des espèces aquatiques comme des poissons et des serpents, dont le cobra royal.

“Nous veillons à ne pas perturber ces animaux. Les éléphants sont essentiels à la régénération des forêts car ils avalent les graines entièrement sans les casser, contrairement à d’autres espèces. Une trentaine d’arbres dépendent entièrement des éléphants pour leur régénération. On pense que les animaux ont besoin de la forêt. Mais en réalité, la forêt a tout autant besoin des animaux. Si la forêt fournit aux animaux un abri et de la nourriture, les animaux contribuent à sa régénération. Ces deux éléments sont interdépendants et nous devons nous efforcer de les préserver”, ont expliqué Pamela et Anil Malhotra au Daily Good.

Un sanctuaire ouvert aux visiteurs

Afin de surveiller les animaux, repérer les nouveaux venus et traquer les éventuels braconniers, Anil et Pamela ont installé des caméras de sécurité dans leur sanctuaire, qui leur permettent d’intervenir en cas de besoin.

Crédit photo : Infinite Windows / YouTube

En plus d’abriter des centaines d’animaux, le couple cultive 4 à 5 hectares de café sur son terrain ainsi qu’environ 6 hectares de cardamome. Anil et Pamela pratiquent l’agriculture biologique et ouvrent leur sanctuaire au public. Pour le visiter, les touristes doivent obligatoirement être accompagnés d’un guide. Afin de respecter les animaux et de ne pas polluer l’air, il est interdit de fumer et de boire dans l’enceinte du sanctuaire. Aujourd’hui, ce territoire est devenu une association à but non lucratif qui fonctionne principalement grâce aux dons.

Anil et Pamela ne sont pas les seuls à s'être lancés dans un projet aussi important. C'est également le cas de ce couple indien qui a acheté des terres près d'une réserve de tigres afin de laisser la forêt repousser. Des projets inspirants qui montrent qu'il est possible d'agir pour préserver la biodiversité.