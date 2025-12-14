Après avoir photographié un aigle, ce qu'il aperçoit dans ses serres le laisse bouche bée

Un aigle ramasse une part de pizza

Aux Etats-Unis, un photographe du nom de Doug Gemmell est tombé des nues en découvrant l’un de ses clichés d’une pygargue à tête blanche. L’oiseau venait de ramasser… une part de pizza.

Il n’en croyait pas ses yeux ! Pourtant, Doug Gemmell a bien photographié une scène complètement inédite ! Ce photographe amoureux de la nature était à Wethersfield Cove, dans le Connecticut, lorsqu’il suivait, avec son objectif, le vol d’une pygargue à tête blanche, une espèce d’aigle très répandue aux États-Unis.

Un aigle ramasse une part de pizzaCrédit photo : Doug Gemmell

Il voit alors l’oiseau se précipiter sur le sol d’un parking pour ramasser sa proie. Sauf que sa proie n’était pas une souris ou un autre petit animal. Il s’agissait… d’une tranche de pizza au pepperoni.

« Ce matin, j’ai regardé cette chose folle se produire. Au lieu d’attraper un poisson sur l’eau, ce jeune aigle chauve a attrapé quelque chose sur le parking derrière moi. »

Un aigle ramasse une part de pizzaCrédit photo : Doug Gemmell

Un repas original

Il a ajouté que le flou sur deux des photos était un banc de neige qui aurait donné lieu à « des prises de vue très cool » s’il s’était tenu plus haut dessus.

Un aigle ramasse une part de pizzaCrédit photo : Doug Gemmell

L’aigle a dû prendre le meilleur petit déjeuner de la ville, puisque Doug Gemmell affirme qu’il a été poursuivi par quatre corbeaux. Un régime alimentaire typique de pygargue à tête blanche comprend de petits animaux comme des oiseaux aquatiques, des tortues, des lapins et des serpents, mais ils vivent généralement autour des rivières, des lacs et des marais afin qu’ils puissent manger beaucoup de poissons.

Avec cette tranche de pizza, il s’est permis une petite entorse à son régime naturel.

