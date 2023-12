Des experts révèlent combien de temps un chat dort par jour

Connus pour leur vie de pacha, les chats passent beaucoup de temps à dormir. Seulement voilà, comme les humains, il y en a qui dorment peu et d’autres beaucoup trop ! Voici combien d’heures un chat devrait dormir au quotidien !

Quand vous observez votre chat vivre sa vie, vous l'enviez beaucoup ! Dormir, manger, dormir, explorer, puis manger et dormir encore ! Un cycle propre aux félins qui ne colle pas forcément avec notre rythme de vie puisqu’il arrive souvent que votre chat soit réveillé quand vous dormez, et vice-versa !

En réalité, les chats domestiques adultes dorment entre 15 à 16 heures par jour, soit environ 70% de la journée. Cette durée de sommeil est moindre pour les chats sauvages ou les chats domestiques qui ont un accès à l’extérieur de la maison. En effet, ils vont rarement dormir dehors, donc plus ils passent leur temps à l’extérieur, moins ils dorment.

Crédit photo : Unsplash

Par ailleurs, les chats qui passent le plus clair de leur temps à l’intérieur de la maison sont confrontés tout simplement à l’ennui, à un manque de stimulation. Sans proies à chasser ou de nouveaux espaces à explorer, le chat choisit donc de dormir !

Pourquoi le chat dort autant la journée ?

De plus, comme vous l’aurez constaté par vous-même, un chat est un animal nocturne donc ses 15 heures de sommeil ont lieu durant la journée : “Cette habitude nocturne est aussi une conséquence du manque d’activité physique durant la journée, lorsque nous sommes au travail. Ils passent généralement toute la journée à dormir. Quand nous rentrons du travail, leur journée commence. Nous leur fournissons de la nourriture, du jeu et une interaction sociale. C’est au milieu de la nuit qu’ils chassent leurs proies et qu’ils sont les plus turbulents”, explique la vétérinaire Adriana Velazquez.

Crédit photo : Unsplash

Ainsi, la durée de sommeil varie réellement en fonction de son environnement et d’autres facteurs déterminants comme l’âge. Naturellement, un chat qui dort beaucoup trop, par ennui, peut rencontrer des risques d’obésité. Un manque de stimulation peut le rendre aussi plus apathique et moins agile, ce qui va à l’encontre de sa nature.

Si les chats domestiques dorment entre 15 et 16 heures par jour, les chatons dorment jusqu’à 20h par jour. Tout comme les chattes âgées avec un sommeil plus léger et plus intermittent.