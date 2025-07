Avec 900 séismes en 10 jours, les Japonais ne parviennent plus à dormir et manquent de sommeil

Un archipel situé au sud du Japon est victime d’une vague de séismes : 900 tremblements de terre ont été recensés en 10 jours. Conséquence : les Japonais manquent de sommeil.

À Tokara, une petite île japonaise, la situation est critique pour les habitants. Depuis dix jours, l’archipel d’îles situé au sud du Japon est frappé d’une série de séismes qui n’en finit plus. 900 séismes ont été recensés en l’espace de dix jours et les secousses sont quasiment permanentes, selon une annonce faite par l’Agence météorologique du Japon (JMA).

“L’activité sismique a été très importante dans les mers autour de l’archipel de Tokara depuis le 21 juin”, a annoncé Ayataka Ebita, directeur de la division d’observation des tremblements de terre et de tsunami de la JMA, lors d’une conférence de presse rapportée par 20 Minutes.

Les Japonais manquent de sommeil

Pour le moment, aucun dommage n’a été constaté et aucune victime n’est à déplorer suite aux séismes. Cependant, ces tremblements de terre incessants ont une conséquence importante sur le bien-être des habitants qui n’arrivent plus à dormir. Fatigués, les Japonais manquent cruellement de sommeil.

“On a l’impression que ça tremble tout le temps. Ça fait très peur de simplement s’endormir”, “On n’est pas sûrs de quand tout ça va s’arrêter. Je devrais réfléchir à faire évacuer mes enfants”, ont confié les habitants de l’archipel à la télévision locale, selon Sud Ouest.

Le Japon est l’un des pays au monde où l’on recense le plus d'activités sismiques. Il est situé au milieu de quatre grandes plaques tectoniques, au coeur de la “ceinture de feu” du Pacifique. On compte environ 1 500 secousses chaque année et 18% des tremblements de terre dans le monde ont lieu au Japon. En janvier 2024, un important séisme d'une magnitude de 7,6 avait secoué le pays et créé de nombreuses victimes.

Pour le moment, on ne sait pas quand ce phénomène s’arrêtera mais une chose est sûre : les Japonais sont impatients de voir la situation s’améliorer pour retrouver un sommeil réparateur et des nuits paisibles.