Ce chat voit un bébé pour la première fois, sa réaction attendrit la toile

Un chat a récemment attendri des milliers d’internautes grâce à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Sur les images, on peut voir le chat rencontrer pour la première fois un bébé et la réaction du félin est très touchante.

Les chats réagissent souvent quand ils entendent des bébés pleurer. Ils dressent les oreilles, l’air inquiet, et cherchent la source de ce bruit. En Russie, un chat a eu une toute autre réaction en découvrant le nouveau bébé de ses propriétaires.

Crédit photo : iStock

Sur une vidéo publiée sur YouTube puis sur les réseaux sociaux, on peut voir la rencontre entre un chat et un bébé. La réaction étonnante et touchante du félin est rapidement devenue virale sur la toile et les images ont fait le tour du monde.

La réaction attendrissante d’un chat face à un bébé

Le chat a rencontré une petite fille, âgée de seulement quelques jours, qui venait de rentrer à la maison avec sa maman. Le bébé a été placé dans son berceau pour permettre à sa mère de se reposer. C’est à ce moment précis que le chat de la maison a remarqué la présence du bébé.

Le félin s’est approché de la petite fille, les yeux ronds, et l’a regardée attentivement pendant quelques secondes, se demandant sûrement quelle était cette petite créature. Très prudemment, le chat a ensuite tendu une patte pour toucher un pied du bébé. Ce geste était tellement doux qu’il n’a même pas réveillé le nouveau-né.

Cette réaction a beaucoup surpris les internautes, qui ne s’attendaient pas à ce que le chat réagisse avec autant de douceur. C’est comme si le félin avait compris que le bébé était fragile, qu’il avait besoin de se reposer et qu’il ne fallait donc pas le réveiller. Par la suite, le chat est resté auprès de l’enfant, comme s’il surveillait que tout allait bien.