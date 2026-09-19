Deux ados s'introduisent dans l'enclos d'un crocodile et le frappent avec une barre en métal

Deux adolescents australiens se sont introduits dans un zoo, où ils ont attaqué un crocodile de 400 kilos avec une barre en métal.

Une scène choquante !

Les faits se sont déroulés dans la soirée du dimanche 13 septembre au Perth Zoo, en Australie-Occidentale, rapporte le média ABC News.

Deux ados s’introduisent dans l’enclos d’un crocodile…

Tout a commencé vers 19 h 15, lorsque deux jeunes âgés de 16 et 17 ans auraient forcé l’accès du parc animalier peu après sa fermeture.

Une fois à l’intérieur, les intrus auraient franchi l’entrée d’une zone sécurisée avant de grimper par-dessus des clôtures conçues pour protéger les enclos afin d’atteindre l’habitat du crocodile.

Selon nos confrères, ils auraient ensuite coupé les cadenas de l’enclos afin d’y entrer. Les deux adolescents auraient alors provoqué Dangalagabba, un crocodile marin mâle mesurant environ 4,5 mètres et pesant près de 400 kilos, en tapant contre la paroi avec la barre en métal qu’ils avaient apportée.

Le prédateur leur a alors foncé dessus, la gueule ouverte. L’un des adolescents aurait frappé l’animal.

À l’extérieur, ces derniers n’ont pas hésité à dégrader les caméras de surveillance, avant d’emprunter les vélos du personnel et de parcourir le parc.

… et le frappent avec une barre en métal

À la suite de cette intrusion, une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre. Les policiers ont retrouvé et interpellé les deux suspects lundi 14 septembre.

« Ils ont eu beaucoup de chance de ne pas être grièvement blessés ou d’avoir perdu la vie. Cela aurait pu être une véritable tragédie », a indiqué Reece Whitby, le ministre de la Police d’Australie-Occidentale.

Les ados sont actuellement poursuivis de plusieurs chefs d’accusation : « dommages ou destruction de biens », « intrusion » et « cruauté envers les animaux ». Résultat : ils ont été présentés mardi devant le tribunal pour enfants de Perth.

Si l’un d’eux a été libéré sous caution et sera convoqué le 6 octobre prochain, le second a été placé en détention provisoire.

Interrogé par des journalistes à la sortie du tribunal, l'un des garçons a déclaré : « Nous n'avons jamais voulu lui faire de mal ».

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L’animal va bien

De son côté, un porte-parole du zoo a fermement condamné les agissements des jeunes.

« Le bien-être animal est au cœur de tout ce que nous faisons au zoo de Perth, et nous sommes profondément déçus par cet incident », a-t-il indiqué.

Fort heureusement, Dangalagabba n’a été que légèrement blessé. En attendant son rétablissement complet, il est entre les bonnes mains de ses soigneurs.