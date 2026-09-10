Les derniers mots glaçants d'un soigneur tué par un crocodile alors qu'il était venu le nourrir dans son enclos

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Un crocodile

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un soigneur a été attaqué et tué par un crocodile dans un parc animalier alors qu’il venait nourrir les reptiles dans leur enclos.

Drame terrible à l’Adventure Park de Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ! Dans ce parc animalier, le samedi 5 septembre, un soigneur se trouvait dans l’enclos des crocodiles pour les nourrir quand l’un d’eux l’a attaqué et l’a entraîné dans l’eau.

« Il a approché le poulet de la clôture et le crocodile s’est jeté sur lui en essayant de l’entraîner dans le bassin »

Personne ne pouvait intervenir et les secours ont été appelés en urgence selon ABC qui relaye les dires d’un témoin encore horrifié par la scène. Selon ce témoin, le crocodile a refermé ses mâchoires sur les jambes du soigneur, qui tentait de s’agripper au bord du bassin :

« Il souffrait énormément mais il ne pouvait pas crier. Il n’arrivait pas à parler, mais je pouvais sentir la douleur dans ses yeux. La seule chose que j’ai pu l’entendre dire, c’était : “Je n’ai rien fait de mal”. Je n’ai jamais rien vu comme ça auparavant. Je n’en croyais pas mes yeux »

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Un soigneur avec un crocodileCrédit photo : Australasian Leisure Management

Amputé de la jambe, il succombe à ses blessures le lendemain

Appelée en renfort, la police est venue évacuer le parc avant d’abattre l’animal pour délivrer la victime, qui avait perdu énormément de sang. En effet, sa jambe a été arrachée par le reptile. Transporté en urgence à l’hôpital, il a malheureusement succombé à ses blessures le lendemain matin.

Un soigneur attaqué par un crocodileCrédit photo : ABC

Le soigneur, dont l’identité n’a pas été révélée, travaillait depuis deux ans dans le parc. Ces démonstrations, au cours desquelles le personnel nourrit les crocodiles, sont fréquentes et il n’y avait jamais eu d’incident similaire auparavant.

Suite à ce drame qui a secoué tout le personnel, le parc est fermé jusqu’à nouvel ordre. La police a ouvert une enquête pour tenter de déterminer s’il y a eu des manquements à la sécurité.

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Crocodile

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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