“On a sauvé une vie” : Un chevreuil tombe dans un canal, 2 adolescents le sauvent de la noyade

Dans le Grand Est, un chevreuil est tombé à l’eau, dans un canal. Il a été secouru par deux adolescents qui l’ont sauvé de la noyade.

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Les adolescents sauvent le chevreuil

Près de Krauterberg, dans le Grand Est, un sauvetage inattendu a eu lieu il y a quelques jours. Deux adolescents ont secouru un chevreuil qui était tombé à l’eau dans le canal. Tout a commencé lorsque Alex Heidmann, un jeune homme âgé de 16 ans, a décidé d’aller courir le long du canal avec sa mère. C’est là qu’il a vu l’animal, tombé dans l’eau comme ce faon qui a été secouru par un chien.

“On a vu des cyclistes qui étaient arrêtés et regardaient quelque chose dans l’eau. En m’approchant, j’ai vu que c’était un chevreuil tombé dans l’eau”, a-t-il confié à France 3.

Deux adolescents sauvent le chevreuil

Paniqué, l’animal faisait des allers-retours entre les deux berges, incapable de revenir sur la terre ferme, et allait rapidement s’épuiser. Les témoins de l’incident ont immédiatement appelé les pompiers, mais ces derniers ne pouvaient être là que dans 15 minutes, ce qui était trop long.

Les adolescents sauvent le chevreuilCrédit photo : @france3champagneardenne / Instagram

Face à la situation, Alex et un autre adolescent ont décidé de venir en aide au chevreuil. Ils se sont approchés du rivage, et l’animal a commencé à se calmer.

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“On a sauvé une vie”

Avec un baton tordu, les deux jeunes hommes ont réussi à attirer le chevreuil vers eux. Ils l’ont ensuite saisi et l’ont tiré hors de l’eau. L’animal a pu revenir sur la terre ferme et est parti, sain et sauf.

“On a sauvé une vie, même si ce n’est qu’un animal, ça compte”, a déclaré Alex.

Ce n’est pas la première fois que cette situation se produit. En 2020, un autre chevreuil est tombé dans un canal avant d'être secouru par un groupe de joggeurs. Si ces incidents surviennent fréquemment, c’est notamment à cause de la surpopulation de cervidés dans le Grand Est. Selon l’Office national des forêts, on compte 11 fois plus de chevreuils et de cerfs aujourd’hui qu’en 1973, et le Grand Est est la région la plus impactée par cette surpopulation. 

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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