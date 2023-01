Des scientifiques ont créé un robot en métal liquide pouvant passer à travers les barreaux d'une cage comme un Terminator

Une récente étude scientifique a dévoilé que des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont réussi à fabriquer un robot capable de se liquéfier et de solidifier pour reprendre sa forme originale.

Quand la fiction rattrape la réalité. Des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont réussi à fabriquer un robot semblant tout droit sorti d’une scène du film «Terminator 2».

À l’instar du célèbre T-1000 créé par le réalisateur James Cameron, le robot est capable de se liquéfier et de passer à travers les barreaux d’une cage avant de reprendre sa forme originale.

Les détails de l’étude ont été publiés dans la revue spécialisée Cell.

Une avancée technologique

Comme le précisent les scientifiques, l’automate est réalité en gallium, un métal mou dont le point de fusion est de 29,76 degrés Celsius. Mais ce n’est pas tout ! Les ingénieurs y ont également intégré des particules magnétiques :

«Les particules magnétiques jouent ici deux rôles : d’une part, elles rendent le matériau sensible à un champ magnétique alternatif, de sorte que l’on peut, par induction, chauffer le matériau et provoquer le changement de phase», a expliqué Carmel Majidi, ingénieur en mécanique et l’un des auteurs principaux de l’étude.

Avant d’ajouter : «Mais les particules magnétiques donnent également au robot la mobilité et la capacité de se déplacer en réponse au champ magnétique».

Crédit Photo : WANG AND PANG ET. AL.

La «machine à transition de phase solide-liquide magnétoactive» a été conçue à des fins biomédicales. En effet, elle peut se déplacer dans des endroits très étroits. Le but ? Acheminer des médicaments dans le corps humain ou extraire un corps étranger.

«Donner aux robots la possibilité de basculer entre l’état liquide et l’état solide leur donne plus de fonctionnalités», a indiqué de son côté l’ingénieur Chengfeng Pan. «Maintenant, nous poussons ce système de matériaux de manière plus pratique pour résoudre certains problèmes médicaux et techniques très spécifiques».