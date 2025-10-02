Deux lynx ont été percutés par des voitures au même endroit en 3 jours, dans le Haut-Doubs, ils n'ont pas survécu

En Franche-Comté, deux jeunes lynx ont été percutés par des voitures en l’espace de trois jours près de Morteau. Le centre Athénas appelle à la prudence.

Samedi 27 septembre, un jeune lynx a été percuté par une voiture entre Morteau et Remonot, sur la RD347, dans le Haut-Doubs. Malheureusement, l’animal a été tué sur le coup. Deux jours plus tard, ce lundi 29 septembre, c’est une femelle lynx âgée de cinq mois qui a été percutée de la même manière, à seulement 150 mètres du premier accident.

“Il s’agit nécessairement d’un jeune animal de la même portée que celui qui a été tué samedi. À 150 mètres d’écart, il n’y a pas 50 portées différentes. Cela nous ulcère d’autant plus car le lynx est une espèce menacée. Ce sont des animaux qui ne vivent pas seuls à cet âge-là, ils sont encore complètement dépendants, ils devaient probablement suivre leur mère pour traverser d’un endroit à l’autre. Les collisions qui se sont produites ici, dans une espèce d’étranglement qui permet de passer d’un côté boisé à un autre, c’est un endroit très exposé où les voitures roulent très vite”, a expliqué Gilles Moyne, directeur du centre Athénas, à L’Est Républicain.

14 collisions dans l’année

Dans cette zone, de nombreux lynx vivent dans la forêt. Malheureusement, ils sont souvent victimes de collisions avec les véhicules qui passent sur la route. Pour les protéger, le centre Athénas appelle les automobilistes à ralentir et propose aux communes d’installer des panneaux de signalisation pour prévenir les éventuelles collisions.

Crédit photo : Centre Athénas / Facebook

Depuis le début de l’année, 14 collisions ont déjà eu lieu avec des lynx, et 12 ont entraîné la mort de l’animal. Malheureusement, le lynx est une espèce menacée de disparition car on n’en compte plus que 150 adultes en France. Si vous percutez un lynx en voiture, contactez immédiatement le centre Athénas pour tenter de sauver l’animal.

Si certains automobilistes ne parviennent pas à éviter les lynx qui traversent la route, ce n’est pas le cas de tout le monde. En janvier 2024, un homme a réussi à prendre de sublimes clichés d’un lynx qui traversait la route dans le Jura.