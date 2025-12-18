Il tire sur un tatou dans son jardin, la balle ricoche... et le touche au visage

Au Texas, un homme qui a tiré sur un tatou a eu la mauvaise surprise de voir son acte se retourner contre lui. On vous en dit plus sur ce fait divers inédit.

Le karma fait parfois son travail tout seul. Au Texas, une fusillade a fait l’objet de la Une des journaux, mais il ne s’agissait pas d’un fait divers comme on peut l’imaginer, puisque les acteurs étaient un chasseur et un tatou. Oui, l’animal.

Pour rappel, les tatous sont des mammifères placentaires d’Amérique tropicale et subtropicale qui se démarquent par leurs écailles robustes qui recouvrent leur corps. Comme le rapporte la BBC, alors qu’un tatou s’était introduit dans le jardin d'un Texan, l’homme a dégainé son arme et tiré sur l’animal. Sauf que la carapace du tatou étant tellement robuste, la balle a tout simplement… ricoché. Oui, vous avez bien lu.

Crédit : IStock

Le tatou : une arme destructrice ?

Résultat ? L’homme a reçu, à sa grande surprise, une balle à la mâchoire et a été légèrement blessé. Selon Larry Rowe, le shérif du comté de Cass, interrogé par Reuters, le tireur avait ouvert le feu tôt lorsqu'il a aperçu le tatou sur sa propriété :

« Il est sorti, a pris son revolver calibre. 38 et a tiré trois fois sur le tatou », a-t-il expliqué.

Quant au sort de l’animal, nul ne le sait, puisque la jolie créature n'a pas été retrouvée. Aussi étonnant que ce fait divers puisse paraître, il ne s’agit pas du premier incident. En avril 2015, un homme résidant en Géorgie avait blessé sa belle-mère lorsqu'une balle a ricoché sur un tatou.

Crédit : IStock

Un incident qui n'est pas un cas isolé

Et l’histoire est encore plus folle. La chaîne de télévision locale avait déclaré :

« La balle a heurté une clôture, a traversé la porte arrière de la caravane de sa belle-mère, a traversé un fauteuil inclinable dans lequel elle était assise et l'a atteinte au dos », alors qu’elle avait ricoché sur le tatou.

Vous l’aurez donc compris, bien qu’ils soient petits et surprenants, les tatous sont dotés d’une puissante carapace qui les protège et qui s’avère être une véritable arme destructrice. Avis aux chasseurs, il faut donc s’en méfier !