Sa voiture sort de la route et termine sa course dans l'eau, il meurt après être resté coincé dans l'habitacle inondé

Une voiture accidentée dans l'eau

Un automobiliste a perdu la vie dans des circonstances troublantes, près de Saint-Étienne (Loire).

C‘est un tragique accident.

Un nonagénaire a trouvé la mort, après une inexplicable sortie de route qui a plongé son véhicule dans un étang. Coincé durant de longues minutes dans l’habitacle immergé, l’automobiliste avait d’abord été sauvé puis ranimé par les secours, mais il a finalement succombé à ses blessures à l’hôpital.

Victime d’un accident de la route, il se retrouve coincé sous l’eau

Le drame a eu lieu dans l’après-midi du dimanche 7 septembre au niveau de la commune de Veauchette, située non loin de Saint-Étienne, indiquent nos confrères du Progrès. L’automobiliste, âgé de 92 ans, circulait sur un chemin de terre, près de l’étang privé de Grangeneuve, lorsque sa voiture a soudainement quitté la piste avant de terminer sa trajectoire dans l’eau.

Pris au piège à 10 mètres de la berge, le nonagénaire s’est retrouvé coincé dans l’habitacle du véhicule, qui a coulé jusqu’à 5 mètres de profondeur.

Des pêcheurs, ayant assisté à la scène, ont immédiatement prévenu les secours qui ont réussi à sortir l’automobiliste de l’eau, après 45 minutes d’intervention. En arrêt cardio-respiratoire, ce dernier a été ranimé sur place par les pompiers, qui l’ont ensuite transporté d’urgence au centre hospitalier Nord à Saint-Priest-en-Jarez, près de Saint-Étienne.

Admis aux urgences dans un état critique, avec un pronostic vital engagé, il n’a malheureusement pas survécu. Son décès a été constaté par les médecins le lendemain.

Les circonstances de son accident demeurent troublantes car la sortie de route du véhicule paraît suspecte. S’agissait-il d’un tragique accident ou, au contraire, d’un acte volontaire ? Cette deuxième possibilité serait la plus crédible selon la gendarmerie locale, qui, sans exclure d’autres pistes, privilégie en effet la thèse du suicide.

