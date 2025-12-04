Le dernier message glaçant d'une célèbre influenceuse moto, juste avant de mourir percutée par un semi-remorque

Suivie par des centaines de milliers de personnes, Karen Sofia Quiroz Ramirez partageait sa passion de la moto sur les réseaux sociaux. Elle est décédée lors d’un accident de la route, pas très loin de chez elle.

En Colombie, elle était connue sous le pseudo de "Bikergirl", un tag par ailleurs populaire sur les réseaux sociaux chez les amateurs de grosses cylindrées. Et ces derniers avaient pris l'habitude de regarder ses réels et ses vidéos TikTok où elle chevauchait sa moto Suzuki GSX 750 noire et rose.

Crédit photo :Karen Sofia Quiroz Ramirez

Karen Sofía Quiroz Ramírez, influenceuse moto âgée de 25 ans, est morte ce jeudi 26 novembre sur les routes de Floridablanca où elle résidait. L'accident a eu lieu sur le périphérique de la ville vers 21h40, quand la jeune femme a tenté de passer entre une voiture et un semi-remorque. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait touché la voiture avant de tomber et d'être percutée par le semi-remorque.

"Le parquet procédera à déterminer clairement et précisément les causes de cet accident de la route mortel, mènera les enquêtes correspondantes, interrogera les témoins, analysera les vidéos des caméras et, enfin, déterminera si l’un des conducteurs impliqués a une quelconque responsabilité"

Crédit photo : Karen Sofia Quiroz Ramirez

Une publication prémonitoire

Un destin d'autant plus tragique que le jour de sa mort, elle avait publié sur ses réseaux une story montrant ses lunettes cassées.

"J'espère ne pas avoir d'accident, car je conduis sans lunettes."

C'est la dernière publication de Sofia Quiroz, qui sonne comme un avertissement pour tous ceux qui prendraient la route avec un tel handicap.

Crédit photo :Karen Sofia Quiroz Ramirez

Malgré les tentatives des témoins pour lui porter secours, la jeune influenceuse est morte sur le coup. Le choc contre le véhicule, probablement mal perçu en raison de l’absence de correction visuelle, suivi de la collision fatale avec le poids lourd, transforme l’avertissement de l’influenceuse en une tragique prophétie. L’enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités exactes de cet accident.

Depuis, les hommages affluent sur les réseaux sociaux mais aussi en Colombie. La jeune femme, fauchée en pleine force de l’âge, a été décrite comme une “gentille fille, joyeuse et pleine de rêves” par l’une de ses amies.