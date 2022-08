Drooky : la meilleure assurance pour prendre soin de vos animaux

C’est bien connu : un animal de compagnie est un compagnon pour la vie, et, à l’instar de n’importe quel autre membre de la famille, il a droit à une assurance santé pour mener une vie saine aux côtés de ses maîtres. C’est pour cette raison que Drooky existe. Suivez le guide !

En France, les chats et chiens jouissent d’une énorme popularité. Il faut dire que ces boules de poils sont à croquer tant elles sont adorables. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces animaux de compagnie peuvent être considérés comme des membres de la famille.

Crédit Photo : Istock

C’est pour cette raison que ces derniers doivent bénéficier d’une assurance santé, au même titre que leurs maîtres. En effet, ils ont également droit de mener une vie saine pour couler des jours heureux. Le hic ? Les visites chez le vétérinaire et autres professionnels de la santé animale allègent grandement le porte-monnaie.

Cela tombe bien, drooky.com est la meilleure assurance santé pour prendre soin de vos animaux… sans vous ruiner ! Si vous possédez un matou ou un toutou, et que vous êtes à la recherche d’une mutuelle pour votre compagnon à quatre pattes, cet article est fait pour vous !

Drooky : une assurance qui a du chien

«Pour les chiens, les chats contre les tracas». L’assurance drooky.com s’est donné pour mission de protéger les animaux et leurs maîtres. Pour ce faire, elle a créé un système visant à avancer les euros pour soigner les bêtes en un temps record.

Ce service innovant comprend une assurance santé chien et chat qui rembourse les frais vétérinaires en cas de maladie ou accident et autres tracas du quotidien : consultations, hospitalisation, examens…

Crédit Photo : Istock

Cette mutuelle pour animaux convient également à tous les budgets. Par exemple, vous avez la possibilité d’assurer votre boule de poils à partir de 1 euros 50 ! À noter que drooky.com propose trois taux de remboursement / plafonds :

60% avec un plafond de 12000 euros

75% avec un plafond de 1600 euros

90 % avec un plafond de 2000 euros

Outre cette caractéristique, un service de tiers payant a été mis en place pour que les adhérents n’aient pas à avancer les frais pris en charge par l’assurance. Autre point important : la garantie prévoyance.

Une garantie prévoyance pour assurer les vieux jours de votre animal

Chez Drooky, nos amies les bêtes sont considérées comme des êtres sensibles. De ce fait, l'assurance a créé des garanties «uniques au monde» pour veiller sur les animaux en cas de décès de leur maître.

Parmi les solutions proposées, il y a une rente qui sera versée à la personne qui prendra en charge l’animal, et ce jusqu’à son décès. Cette option permet au propriétaire actuel de choisir de son vivant un membre de sa famille ou de son entourage capable de s’occuper de son compagnon poilu.

Crédit Photo : Istock

Vous l’ignorez peut-être, mais les chiens et chats font partie de l’ensemble des biens transmis aux héritiers. Malheureusement, certains d’entre eux ne souhaitent pas les accueillir. Ainsi, la garantie prévoyance est la solution idéale pour assurer les vieux jours des quadrupèdes.

Drooky : une assurance made in France et 100% transparente

Facile à utiliser, le dossier de votre animal se gère en quelques clics depuis votre espace personnel : exit les feuilles de soins, toutes les demandes de remboursement sont full-digital, et effectuées à la vitesse de l’éclair. Il vous suffit d’envoyer vos factures via votre smartphone ou votre ordinateur.

Mais ce n’est pas tout ! Drooky gère les remboursements et attribue un conseiller expérimenté à chacun de ses adhérents. Pas de frais cachés, pas de franchise, pas de frais de dossier… Cette assurance n’a qu’un seul et unique objectif : prendre soin des animaux tout au long de leur vie, et rassurer leurs propriétaires.