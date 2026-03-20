Une influenceuse abandonne son chien à Dubaï, reçoit une pluie de critiques et saisit la justice pour “cyberharcèlement diffamatoire”

Il y a quelques jours, Maddy Burciaga, une influenceuse française, s'est retrouvée sous le feu des critiques après avoir abandonné son chien à Dubaï pour se rendre à l’île Maurice. Touchée, elle a décidé de porter plainte pour cyberharcèlement diffamatoire.

Au début du mois de mars, de nombreux influenceurs vivant à Dubaï ont décidé de quitter précipitamment la ville suite aux frappes iraniennes. Cependant, nombre d’entre eux ont abandonné leurs animaux de compagnie sur place.

Crédit photo : @maddyburciaga / Instagram

C’est le cas de l’influenceuse française Maddy Burciaga qui a quitté la ville pour se réfugier sur l’île Maurice avec sa famille. Cependant, elle a laissé sa chienne sur place avec sa nounou. La raison ? Selon ses dires, emmener son animal de compagnie aurait fait “trop de paperasse”.

“Ces gens-là n’en ont rien à foutre”

Suite à cette décision, Maddy Burciaga a été sous le feu des critiques. Elle a notamment été accusée par Bastos, un influenceur et ancien candidat de téléréalité, qui a publié un message fort sur les réseaux sociaux.

“Concernant leur nanny et leur chien, ces gens-là n’en ont rien à foutre. Ils ont abandonné leur famille pour gagner le double. Est-ce que vous croyez vraiment que pour sauver leur vie, ils ne seraient pas capables de sacrifier leur enfant ? Vous croyez vraiment qu’en ces moments-là, ils pensent à leurs animaux ? S’il n’y a que deux places dans l’avion, il est fort probable qu’ils fassent la course à leur propre gosse et qu’ils lui fassent même un croche-pied. S’ils ne pensent même pas à leur chien, est-ce que vous croyez qu’ils pensent à une personne encore moins importante à leurs yeux, qu’ils payent une misère pour décrotter leurs propres chiottes : la nanny ?”, a-t-il déclaré, selon Le Parisien.

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La Ligue des Animaux a également pris la défense du chien de l’influenceuse et a conclu son message posté sur X par : “Allez demander une stratégie ou une réflexion poussée à ce genre de personne superficielle… C’est peine perdue. Honte sur elle”.

“Cette nana est un monstre”

Face à ces accusations, Maddy Burciaga a tenté de se défendre en affirmant qu’elle n’était pas partie définitivement de Dubaï et qu’elle comptait revenir pour retrouver sa maison et son chien. Cependant, son argument n’a pas convaincu les internautes et les critiques ont fusé contre elle.

“Quelle honte d’abandonner son chien pour une question administrative, par contre elle a bien sauvé son cul, j’espère que la SPA portera plainte”, “Franchement faut pas avoir d’empathie pour faire ça je trouve ça super triste”, “C’est elle la chienne”, “Pourriture cette femme, jamais j’abandonnerais mon chien”, “Pour faire la belle sur les réseaux en utilisant un chien elle est très forte mais humainement, cette nana est un monstre”, “Quand on a un QI d’huître, c’est compliqué de remplir des papiers, mais pas pour se faire du fric. Déchet humain”, ont commenté les internautes sur X.

L’influenceuse porte plainte

Touchée, Maddy Burciaga a souhaité aller plus loin. Avec ses avocats, elle a décidé de porter plusieurs plaintes pour cyberharcèlement, incitation à la haine et diffamation, notamment contre Bastos et la Ligue des Animaux.

Crédit photo : @maddyburciaga / Instagram

Les avocats de l’influenceuse annoncent saisir la justice “pour faire condamner tous les responsables de ce cyberharcèlement diffamatoire” afin de “sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics sur les dangers du cyberharcèlement et de la justice médiatique”, relève BFMTV. En plus de cela, la jeune femme aurait reçu de nombreux messages de soutien de la part d'autres personnes qui auraient déjà été cyberharcelées, et elle estime désormais qu'il s'agit de son devoir d'influenceuse de ne pas laisser passer les critiques.

Affaire à suivre…