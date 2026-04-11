Des automobilistes découvrent un chien abandonné sur une aire de repos, attaché à un arbre

Dans le Bas-Rhin, des automobilistes ont découvert un chien abandonné ce dimanche 5 avril. L’animal, terrorisé, était attaché à un arbre par une chaîne.

Des automobilistes ont fait une triste découverte ce dimanche 5 avril dans le Bas-Rhin, à Bourg-Bruche, sur une aire de repos. Un chien a été abandonné à cet endroit, attaché à un arbre avec une chaîne. Contrairement à cet autre chien qui a été attaché à un arbre sans eau ni nourriture, celui-ci a été laissé seul avec quelques croquettes.

Le chien, un croisé kangal et malinois, a été pris en charge par l’association “Au nom des animaux” de Saint-Dié-des-Vosges, comme on peut le voir sur une vidéo partagée sur Facebook.

Un chien attaché à un arbre

Le sauvetage du chien n’a pas été évident, car l’animal était apeuré. Ne pouvant pas l’approcher, les membres de l’association n’ont pas eu d’autre choix que de faire appel aux pompiers pour attraper le chien avec une canne lasso. Une pétition a été créée pour permettre de retrouver les personnes qui ont abandonné le chien.

La suite après cette vidéo

“Bénévoles, sapeurs-pompiers et gendarmes se sont rendus sur place. Ce qu’ils découvrent est bouleversant. Dans l’obscurité, un chien terrorisé, attaché, incapable de fuir. Il tremble, il panique, il n’ose plus laisser personne s’approcher. Ce n’est pas de l’agressivité. C’est la peur pure”, peut-on lire sur la page de la pétition.

Crédit photo : Au nom des animaux / Facebook

Le propriétaire du chien retrouvé

Le chien a passé la nuit dans le refuge de l’association et se porte bien. Il a été baptisé Phoenix, un symbole pour cet animal qui a survécu à l’abandon et à la peur. Une enquête est actuellement en cours et a permis de retrouver les propriétaires de l'animal, qui devront répondre de leurs actes.

Pour rappel, selon le site du Service Public, abandonner un animal de compagnie est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le propriétaire de l’animal peut aussi recevoir une interdiction temporaire ou définitive d’avoir un animal de compagnie.