« Honte sur elle » : une influenceuse fuit Dubaï en abandonnant sa chienne « car trop de paperasse »

Alors que Dubaï était visée par des frappes iraniennes, une influenceuse française installée aux Émirats arabes unis s’est réfugiée à l’île Maurice, laissant derrière elle son chien et sa nounou, au grand dam d’une association.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les influenceurs français installés à Dubaï ne cessent de faire parler d’eux… en mal.

Récemment, Maddy Burciaga, une ancienne candidate de téléréalité vivant dans la perle du Golfe, s’est attiré les foudres des internautes et d’une association de protection animale.

La raison ? Pour fuir les attaques iraniennes, la starlette a quitté les Émirats arabes unis avec sa famille, abandonnant son chien et sa nounou.

Une influenceuse abandonne sa chienne à Dubaï

Comme le rapporte TV Magazine, Maddy Burciaga et son époux, Benjamin Samat, ainsi que leur petit garçon de trois ans, ont posé leurs valises sur l’île Maurice, en attendant que la situation à Dubaï se calme.

Une fois arrivée sur la Perle de l’Océan indien, l’ex-participante des Marseillais a partagé avec ses 2,8 millions d’abonnés une révélation pour le moins étonnante.

En story, la jeune femme de 32 ans a expliqué qu’elle avait laissé sa chienne Maya avec la nounou de son fils à Dubaï. Pourquoi ? Selon elle, voyager avec un animal de compagnie est « trop compliqué car trop de paperasse », a-t-elle ajouté.

Les justifications de Maddy Burciaga ont suscité l’indignation des internautes et de La Ligue des Animaux, qui a décidé de réagir publiquement.

« Honte sur elle »

Dans un long message publié sur X mardi 9 mars, l’association française de protection animale pousse un coup de gueule contre l’ancienne candidate TV :

« L’influenceuse Maddy Burciaga explique avoir quitté Dubaï pour l’île Maurice face aux tensions dans la région… en laissant sa chienne derrière avec la nanny sous prétexte de trop compliqué car trop de paperasses », écrit l’organisation. L’influenceuse Maddy Burciaga explique avoir quitté Dubaï pour l’île Maurice face aux tensions dans la région… en laissant sa chienne derrière avec la nanny sous prétexte de « trop compliqué car trop de paperasses »



Un chien, lui, ne quitterait jamais son humain pour sauver sa… pic.twitter.com/ttHz4Fyhy5 — La Ligue Des Animaux (@LigueDesAnimaux) March 9, 2026

Dans la foulée, l’organisme, qui milite contre la maltraitance animale, souligne que les chiens sont des êtres fidèles et sensibles.

« Un chien, lui, ne quitterait jamais son humain pour sauver sa peau. Les chiens sont prêts à traverser une guerre pour rester avec leurs humains. C’est toute la différence entre la loyauté… et le confort ».

Si La Ligue des Animaux comprend que Maddy Burciaga a quitté Dubaï pour se mettre à l’abri, elle lui reproche de ne pas avoir organisé le « rapatriement de sa chienne ».

« Allez demander une stratégie ou une réflexion poussée à ce genre de personne superficielle… c’est peine perdue. Honte sur elle », conclut l’association.

Pour l’instant, Maddy Burciaga n’a ni réagi à la polémique, ni donné de nouvelles de sa chienne et de sa nounou, restées toutes les deux à Dubaï sous les bombardements.