“Des personnes immondes” : Les critiques fusent contre les influenceurs qui abandonnent leurs animaux à Dubaï

Suite aux frappes iraniennes qui ont visé Dubaï, des influenceurs et expatriés français quittent la ville en urgence, en abandonnant leurs animaux de compagnie sur place. Un comportement qui leur a valu de nombreuses critiques.

Alors que des frappes ont récemment visé Dubaï dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient, de nombreux influenceurs cherchent à rejoindre la France par tous les moyens. Alors que les internautes veulent que les expatriés paient leur rapatriement vers la France, ces derniers sont prêts à fuir à n’importe quel prix.

En effet, plusieurs influenceurs ont quitté Dubaï en abandonnant leurs animaux de compagnie sur place. Dans la ville, des chiens ont été vus accrochés à des poubelles, des chats sont livrés à eux-mêmes et les refuges croulent sous les demandes.

C’est le cas du refuge K9 Friends Dubaï, qui est submergé d’appels de personnes qui veulent abandonner leurs animaux. Certaines demandent même à des vétérinaires d’euthanasier leurs chiens et leurs chats, bien qu’ils soient en bonne santé.

L’influenceuse française Maddy Burciaga fait partie de ces personnes qui ont abandonné leur animal de compagnie à Dubaï. Installée dans cette ville depuis plusieurs années avec son mari et son fils, ils ont décidé de partir pour l’île Maurice, mais sans prendre leur chien avec eux.

“L’influenceuse Maddy Burciaga explique avoir quitté Dubaï pour l’île Maurice face aux tensions dans la région… en laissant sa chienne dernière avec la nanny sous prétexte que trop compliqué car trop de paperasse. Un chien, lui, ne quitterait jamais son humain pour sauver sa peau. Les chiens sont prêts à traverser une guerre pour rester avec leurs humains. C’est toute la différence entre la loyauté et le confort. Même si elle veut “protéger” sa famille en se réfugiant ailleurs, elle aurait pu au moins lancer la préparation du rapatriement de sa chienne. Il n’en est rien. Allez demander une stratégie ou une réflexion poussée à ce genre de personne superficielle… C’est peine perdue. Honte sur elle”, a dénoncé l’association La ligue des animaux, selon CNEWS.

Face à la polémique, Maddy Burciaga s'est exprimée à ce sujet en tentant de se défendre.

"Vous êtes complètement barjots. À aucun moment je n'abandonnerais mon chien, c'est mon bébé. [...] On est partis en vacances quelques jours pour fuir le climat anxiogène. Nous avons eu la possibilité de pouvoir partir pour décompresser un petit peu. C'est très bas. Vous ne vous rendez pas compte des répercussions parce qu'il y a des gens qui abandonnent réellement leurs animaux et les ont euthanasiés. Là, c'est un autre sujet. Notre vie est à Dubaï, on a tout laissé là-bas. On compte rentrer chez nous pour retrouver notre maison, notre chien", a-t-elle déclaré.

Cependant, son comportement a suscité de nombreuses réactions et les internautes sont nombreux à critiquer ce geste abominable.

“Il y a ceux qui sont rentrés dans leur pays et qui ont effectivement abandonné leurs animaux à la frontière ou qui ont demandé au vétérinaire de les euthanasier parce qu’ils n’avaient pas les vaccins à jour pour pouvoir partir ou faire voyager leur animal et ça, c’est cruel, condamnable et ces personnes ne méritent aucun respect, vous êtes des personnes immondes… C’est le moment où je vais me taire parce que je vais devenir trop violente”, a déclaré Mélanie Dedigama, influenceuse, selon des propos rapportés par Marie France.

Valérie Damidot a également poussé un coup de gueule à ce sujet. Sur X, elle a republié le post de l’association La Ligue des animaux en ajoutant le commentaire : “Mais bordel, n’achetez pas d’animaux !”

Selon la Fondation Brigitte Bardot, dans la plupart des cas, les expatriés français abandonnent leurs animaux à Dubaï pour des raisons administratives. Des vaccins sont notamment nécessaires et doivent être réalisés trois mois avant l’arrivée en France, ce qui est impossible pour ces expatriés qui ont fui Dubaï du jour au lendemain.