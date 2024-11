Elle ouvre son garage et tombe nez à nez avec un python royal qui tombe du plafond

En Australie, une femme a eu la frayeur de sa vie en faisant la rencontre inattendue d’un python royal dans son propre garage.

Les images ont de quoi donner la chair de poule ! En Australie, les rencontres entre riverains et animaux sauvages sont monnaie courante mais elles n’en restent pas moins impressionnantes, pour ne pas dire effrayantes. Il y a quelques jours, Rachel Jelley, une habitante de Currumbin Waters, une commune située près de Brisbane, en a fait la drôle d’expérience.

La scène a été filmée par la caméra de vidéosurveillance de la résidence de l’habitante. On y voit cette dernière s’approcher de son garage et ouvrir la porte à distance. Alors que la porte métallique remonte face à la propriétaire des lieux, un énorme python royal se laisse tomber du plafond et surprend Rachel à quelques mètres de son visage.

Une approche de “laisser vivre” avec la faune locale

Elle est évidemment immédiatement partie en courant pour s’éloigner du serpent, s’assurant qu’il ne poursuivait pas son attaque. Rachel pense que le reptile a également été surpris par l’ouverture de la porte qui a pu le déstabiliser. En effet, selon elle, le python est remonté et s’est installé confortablement sur une poutre.

Malgré cette frayeur, Rachel n’a pas voulu tenir rigueur au serpent. En effet, ce n’était pas la première fois que l’animal lui rendait visite puisqu’il était déjà apparu sur sa propriété, mais de façon moins surprenante. Ainsi, elle a décidé de laisser le python tranquille et de ne pas faire appel à un service pour s’en débarrasser.

Crédit photo : iStock

Elle et sa famille ont pris le parti d’adopter une approche de “vivre et de laisser vivre” vis-à-vis de la faune locale. Cette rencontre ne sera donc certainement pas la dernière si le python est accepté dans cet environnement.